Разгонять гуляющих по домам помогут чиновники полиции Бердска. Режим самоизоляции ужесточают

В Бердске достаточно одного зараженного человека, чтобы через месяц зараженных стало гораздо больше. Статистика по Москве — у 60% заболевших болезнь проходит бессимптомно, заявили в мэрии Бердска.

По словам Павла Дятлова, прошедшие выходные показали, что бердчане массово нарушают режим самоизоляции

Ужесточат требования по соблюдению правил и режима самоизоляции по коронавирусной инфекции в Бердске.

— Наступление теплой погоды не благоприятствуют соблюдению режима самоизоляции. Прошедшие выходные показали, да и остаток конца прошлой недели, что граждане у нас режим соблюдают очень плохо. Это может иметь большие и негативные последствия. Поэтому сегодня на штабе приняты определенные решения. Работа по пресечению данного вида нарушений будет активизирована органами полиции. Совместные рейды будут проводить полицейские и сотрудники горадминистрации, — рассказал 20 апреля начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов.

Ужесточат режим самоизоляции

Автор видео Галина Панчева



С 1 апреля 2020 года в административный кодекс были внесены изменения. Законодатель внес в статью 20.6.1 невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, напомнил Павел Дятлов. В кодекс были внесены изменения по уполномочиванию должностных лиц составлять определенного вида протоколы. В соответствие с распоряжением правительства №975-Р от 12 апреля, должностные лица, которые имеют право составлять протоколы — это полиция в полном объеме, практически все подразделения МЧС, вплоть до руководителей пожарно-спасательных частей, Росгвардия, вплоть до оперативных дежурных. Эти три организации на территории Бердска могут составлять протоколы по нарушениям самоизоляции.

Губернатор Новосибирской области издал 51 постановление, в котором уполномочил на ряд субъектов области составлять протоколы. Это министры, их заместители, соответствующие структуры — министерства транспорта, ЖКХ, промышленности и торговли. Список имеющих право составлять административные протоколы довольно обширный, поэтому данная работа на этой неделе будет ужесточаться, отметил Павел Викторович.

Уже две недели патрульные Росгвардии проводят разъяснительную работу с бердчанами, находящимися на улицах города. Регистрируют от 20 до 30 профилактических бесед.

— К тем нарушителям, на которых профилактические беседы не влияют, применяют меры административного реагирования. На таких лиц в Бердске составлено два административных протокола. Они уже рассмотрены в суде и по ним вынесены определенные решения.

За нарушение самоизоляции наказали двоих бердчан

Автор видео Галина Панчева



В ходе рейда полицейские подходят к горожанам и интересуются, с какой целью они находятся на улице, говорят о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции. Группе в несколько человек рекомендуют держаться разобщенно: держать дистанцию1,5-2 метра и так далее.

К рейдам на этой неделе подключатся и специалисты АТИ. Как положено, «в народ» они выйдут в защитных масках и перчатках.

-У нас никто не понимает степени опасности коронавируса. В Бердске достаточно одного зараженного человека, чтобы через месяц зараженных стало гораздо больше. Статистика по Москве — у 60% заболевших болезнь проходит бессимптомно. И люди ходят по улице, посещают магазины. А рядом мамы с детьми. Поэтому призываем всех бердчан соблюдать правила самоизоляции, — высказал свою точку зрения Павел Дятлов.