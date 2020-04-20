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Разгонять гуляющих по домам помогут чиновники полиции Бердска. Режим самоизоляции ужесточают

12:15 20.04.2020, Галина Панчева Фото: Галина Панчева
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В Бердске достаточно одного зараженного человека, чтобы через месяц зараженных стало гораздо больше. Статистика по Москве — у 60% заболевших болезнь проходит бессимптомно, заявили в мэрии Бердска.

Разгонять гуляющих по домам помогут чиновники полиции Бердска. Режим самоизоляции ужесточают
По словам Павла Дятлова, прошедшие выходные показали, что бердчане массово нарушают режим самоизоляции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Разгонять гуляющих по домам помогут чиновники полиции Бердска. Режим самоизоляции ужесточают

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Ужесточат требования по соблюдению правил и режима самоизоляции по коронавирусной инфекции в Бердске.

— Наступление теплой погоды не благоприятствуют соблюдению режима самоизоляции. Прошедшие выходные показали, да и остаток конца прошлой недели, что граждане у нас режим соблюдают очень плохо. Это может иметь большие и негативные последствия. Поэтому сегодня на штабе приняты определенные решения. Работа по пресечению данного вида нарушений будет активизирована органами полиции. Совместные рейды будут проводить полицейские и сотрудники горадминистрации, — рассказал 20 апреля начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов.

Ужесточат режим самоизоляции

Автор видео Галина Панчева

С 1 апреля 2020 года в административный кодекс были внесены изменения. Законодатель внес в статью 20.6.1 невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, напомнил Павел Дятлов. В кодекс были внесены изменения по уполномочиванию должностных лиц составлять определенного вида протоколы. В соответствие с распоряжением правительства №975-Р от 12 апреля, должностные лица, которые имеют право составлять протоколы — это полиция в полном объеме, практически все подразделения МЧС, вплоть до руководителей пожарно-спасательных частей, Росгвардия, вплоть до оперативных дежурных. Эти три организации на территории Бердска могут составлять протоколы по нарушениям самоизоляции.

Губернатор Новосибирской области издал 51 постановление, в котором уполномочил на ряд субъектов области составлять протоколы. Это министры, их заместители, соответствующие структуры — министерства транспорта, ЖКХ, промышленности и торговли. Список имеющих право составлять административные протоколы довольно обширный, поэтому данная работа на этой неделе будет ужесточаться, отметил Павел Викторович.

Уже две недели патрульные Росгвардии проводят разъяснительную работу с бердчанами, находящимися на улицах города. Регистрируют от 20 до 30 профилактических бесед.

— К тем нарушителям, на которых профилактические беседы не влияют, применяют меры административного реагирования. На таких лиц в Бердске составлено два административных протокола. Они уже рассмотрены в суде и по ним вынесены определенные решения.

За нарушение самоизоляции наказали двоих бердчан

Автор видео Галина Панчева

В ходе рейда полицейские подходят к горожанам и интересуются, с какой целью они находятся на улице, говорят о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции. Группе в несколько человек рекомендуют держаться разобщенно: держать дистанцию1,5-2 метра и так далее.

К рейдам на этой неделе подключатся и специалисты АТИ. Как положено, «в народ» они выйдут в защитных масках и перчатках.

-У нас никто не понимает степени опасности коронавируса. В Бердске достаточно одного зараженного человека, чтобы через месяц зараженных стало гораздо больше. Статистика по Москве — у 60% заболевших болезнь проходит бессимптомно. И люди ходят по улице, посещают магазины. А рядом мамы с детьми. Поэтому призываем всех бердчан соблюдать правила самоизоляции, — высказал свою точку зрения Павел Дятлов.

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От редакции

Вы соблюдаете режим самоизоляции?

Новый мэр, 20 апреля 2020 12:41
А этот то куда?
Аноним, 20 апреля 2020 13:02
НВР:
Мы пытаемся, но детей удержать невозможно. Особенно маленьких, 2-х, 3-х летних.
Елена, 20 апреля 2020 13:30
Пожалуйста, огласите правила нахождения на улице, и за какие нарушения будут штрафовать.
Аноним, 20 апреля 2020 13:54
У нас никто не понимает степени опасности коронавируса. В Бердске достаточно одного зараженного человека, чтобы через месяц зараженных стало гораздо больше. Статистика по Москве — у 60% заболевших болезнь проходит бессимптомно.
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что он несёт??? "По данным ВОЗ, в мире ежегодно возникают эпидемии сезонного гриппа, во время которых выявляют от 3 до 5 млн случаев тяжелого течения болезни и от 250 до 500 тыс. с летальным исходом." чем этот респираторный вирус настолько страшнее прочих???
"Ежегодно от всех болезней органов дыхания у нас в стране гибнут от 60 000 до 94 000 человек -- и никто не орёт "ужос-ужос". есть тест на шесть видов агентов, вызывающих острые респираторные вирусные инфекции, которые могут вызывать последующую пневмонию. и когда сейчас говорят о постановке диагноза в виде конкретного вируса по компьютерной томографии, я (Нетёсов) не понимаю — как это вообще возможно? Томография показывает: есть пневмония или нет, какова степень поражения легких. Но, например, какой из шести вирусов-возбудителей или какая бактерия это вызвала, на КТ не может быть видно. Вирус там или бактерия не «расписываются»."
ВОЗ выставил жупел -- COVID-19, а у остальных ума-то нету, чтоб помнить, что было, и анализировать, что есть.
Аноним, 20 апреля 2020 13:57
НВР:
Нет

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