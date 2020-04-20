75 дней до Победы: будет жив, приедет муж, расправит все морщиночки

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Добрый день. Здравствуйте, дорогие мои, милая жена Шура и детки мои Боря, Миша, Галя, шлю я вам свой пламенный привет и жизни вашей желаю счастливо прожить без меня, а в скором будущем дождаться меня. Получил от вас письмо, которое писано 3 июля, я получил 17 июля. Как был очень рад. Как будто бы пишите, что живете ничего, но одна большая трудность стоит, Шура, перед тобой: накосить сена. И ты, Шура, спрашиваешь меня, что я буду жалеть каких-то несчастных тряпок, как костюма своего. Нет, Шура, как можешь, и лучше, самое главное, легче для тебя — ни жалей ничего, кроме самой себя, конечно. Я знаю, продавать у нас с тобой много, можно сказать, что совсем нечего. Ну, все же как-нибудь прокормишь. Буду жив, вернусь отцом, ребята подрастут; и так что дальше дело видно будет. Жить вам трудно может быть и придется. Пока есть возможность в деревне. Пока я жив-здоров, чувствую себя хорошо, скоро буду коммунистом. Ты, Шура, пишешь, что бабы не ждут своих мужиков, находят других, но я тебе пока не советую. Ну а если захочешь, то совета дожидаться не будешь, конечно. Не доверяюсь, но пока жив, надеюсь, захочется тебе шибко не с чего прожить, легче можешь ошибиться, что будет во много раз труднее. Так живи пока горькой сиротинушкой, будет жив, приедет муж, расправит все морщиночки. И так, Шура, пускай живут и веселятся, а трудно тебе, Шура, но я думаю, что и не всем так хорошо. Я думаю, что ты и еще не хуже людей прожить сумеешь, но надо жить, как придется. Посмотрел бы, Шура, на тебя, как тот раз приезжал, то ты была сильно худая, морщинистая, в общем старая. В таком виде никто на тебя не посмотрит, но а если такая, как на карточке, то, пожалуй, как бы какой пообещает хорошей жизни. Но я думаю, ты не такая, как на карточке, во много раз хуже. А то смотришь на карточку с ребятами, ну солдатами, то говорят: о, парень, какая жинка твоя молодая, красивая, так что она нашла себе другого. А я говорю: нет, она меня пуще всех любит, просто с ума сходит. Так, дорогая моя, пока писать больше нечего, остаюсь жив и здоров. Желаю вам веселого, здорового, настроения проводить вашу жизнь. Передай привет Василию Лоскутову и родным-знакомым. Ваш муж Георгий Лаврентьевич Потапов. Писал 18 июня 1944 г.

Целую вас всех, прижимаю крепко, вспоминаю губочки твои, конфетка.