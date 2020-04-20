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Не упадет рубль ниже 80 руб. за $1 и укрепится почти через 2 года, заявил глава ВТБ Костин

13:00 20.04.2020 Фото: pixabay.com
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Важным достижением ЦБ Костин назвал решение не прибегать к повышению ставки.

Не упадет рубль ниже 80 руб. за $1 и укрепится почти через 2 года, заявил глава ВТБ Костин
Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел «в допустимых для банков пределах»

По мнению главы ВТБ, у российских финансовых регуляторов есть возможность удержать курс американской валюты в пределах 80 руб.
Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у Центробанка есть возможность поддерживать курс национальной валюты, а в следующем году можно ожидать укрепления рубля.

Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел «в допустимых для банков пределах». «Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 руб. за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится. На мой взгляд, у ЦБ и Министерства финансов есть возможность в случае необходимости поддерживать курс», — сказал он.

Что касается разнонаправленной динамики на рынке, то глава ВТБ объяснил ее тем, что «инвесторами руководят эмоции, а не расчеты».
Важным достижением ЦБ Костин назвал решение не прибегать к повышению ставки. При этом он высказал мнение, что регулятор «мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет».

Курсы доллара и евро подскочили после развала сделки России и ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта. 24 марта официальный курс американской валюты достиг максимальной отметки в 80,88 руб., однако затем начал плавно снижаться. Установленный ЦБ 18 апреля курс — 73,94 руб. за доллар США.

По состоянию на 1:40 мск баррель Brent стоил $27,88.

Источник: РБК

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