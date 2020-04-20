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250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском

14:00 20.04.2020 Фото: 54.mchs.gov.ru
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В результате пожара огнём уничтожен частный дом на двух хозяев, надворные постройки, повреждён автомобиль и катер, кроме того, огнеборцы отстояли двухэтажный коттедж, на котором оплавился сайдинг с одной стороны дома.

250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
Тушение осложнялось большой пожарной загрузкой

Новосибирские огнеборцы ликвидировали крупное возгорание частного дома, оперативно устранив угрозу распространения огня на соседние строения. Спасатели создали несколько боевых участков, тушение организовали одновременно из шести стволов, в том числе повышенной мощности, а также проложили две магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов для бесперебойной подачи воды. Пострадавших нет.

Сегодня в 09.22 (вр.местн.) в оперативную дежурную смену от очевидца поступила информация о горении частного жилого дома в Новосибирском районе. К месту крупного пожара в дачном посёлке Кудряшовский Новосибирской области были оперативно стянуты силы пожарно-спасательных подразделений, оснащённые всем необходимым оборудованием и средствами спасения, а также сотрудники полиции, газовой службы и скорой медицинской помощи.

Через шесть минут с момента вызова, первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия, где в тот момент огонь полностью охватил один частный дом и надворные постройки, существовала угроза распространения огня на соседние здания.

Тушение осложнялось большой пожарной загрузкой, наличием магистральной трубы газопровода, а сам пожар сопровождался хлопками газовых баллонов. Еще два газовых баллона, находящихся внутри дома, пожарные своевременно охладили при помощи воды и не допустили возможного осложнения ситуации.

Благодаря оперативному наращиванию группировки удалось не допустить распространение огня на другие соседние дома. В 10:33 пожарные объявили о ликвидации открытого горения. В настоящее время проводится проливка и разбор сгоревших конструкций до полного исключения тления и возможного возобновления возгорания.

В результате пожара огнём уничтожен частный дом на двух хозяев, надворные постройки, повреждён автомобиль и катер, кроме того, огнеборцы отстояли двухэтажный коттедж, на котором оплавился сайдинг с одной стороны дома. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Всего на ликвидацию последствий происшествия задействованы 51 человек и 14 единиц техники.

Причину и обстоятельства возникновения крупного пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.

250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском
250 квадратов богатого подворья полыхали открытым огнем в дачном поселке. Огонь взрывал газовые баллоны под Новосибирском

Источник: 54.mchs.gov.ru

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