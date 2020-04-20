Погнались за скидкой: Дешевых билетов по 6000 рублей на более 1 млн рублей напродавала мошенница из Новосибирска

Следователем 10 отдела Следственного управления УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».
Предварительным следствием установлено, что в целях незаконного обогащения 36-летняя жительница Новосибирской области, являясь бывшим работником организации, осуществляющей обработку полетной документации одной из авиакомпаний, совершала мошеннические действия в отношении граждан под предлогом продажи авиабилетов.
Жертвами злоумышленницы становились граждане, обратившиеся к ней по рекомендации лиц, перед которыми обязательства по приобретению авиабилетов были исполнены. Обладая сведениями о порядке оформления авиабилетов, обвиняемая умышленно занижала цену на них, сообщая ложную информацию о том, что у нее, как у лица, имеющего отношение к авиакомпании, имеется возможность приобретать билеты со скидкой – от 6 тысяч рублей. Денежные средства за билеты как правило перечислялись на банковскую карту. Накануне вылета женщина сообщала клиентам о том, что по независящим от нее обстоятельствам вылететь по купленным билетам они не могут, обещая вернуть уплаченные денежные средства позже.
Следствием установлено, что мошеннические действия были совершенны в отношении 23 жителей Новосибирска, которым причинен ущерб в размере 1 227 000 рублей. Похищенными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.
В настоящее время жительнице Новосибирской области предъявлено обвинение в хищениях денежных средств путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.
Источник: 54.мвд.рф