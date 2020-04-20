ГИБДД ушла на карантин: Не могут сдать экзамен «город» из-за COVID-19 будущие водители Бердска

У многих учеников истекает срок годности медсправки. С «просроченной» бумагой сотрудники ГИБДД не примут экзамен на права. Ученикам придтся повторно проходить медкомиссию перед экзаменами в ГАИ.

Будущие водители попали в западню

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы важные моменты жизни каждого человека. Так, Дарья Бурыма из Бердска поинтересовалась у «Курьер. Среда. Бердск» 19 апреля, как теперь ей сдавать экзамены на водительские права.

— У меня и нескольких моих знакомых людей очень актуальный на данный момент вопрос. Как быть тем людям, кто не успел сдать экзамены в ГАИ для получения водительских прав, если время поджимает до просрочки медкомиссии или срока годности теоретического экзамена? Как быть, что делать? Платить снова? — недоумевает бердчанка.

Напомним, ГИБДД из-за пандемии коронавируса скорректировала график сдачи экзаменов на права. Речь о полном прекращении экзаменов на права не идет, а временные меры направлены на защиту сотрудников ГИБДД и сдающих экзамены граждан.

Из-за прекращения деятельности автошкол, экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами, а заменить водительское удостоверение можно по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области сегодня, 20 апреля, каждый случай индивидуален. Но если кандидат на водительские права не успел сдать экзамен, нужно обращаться в автошколу.

— Нужно уточнять информацию в автошколе, так как Госавтоинспекция оказывает только услугу по приему государственного экзамена. А списки на экзамен подает автошкола. Так было всегда — она отвечает за обучение и выпуск участников дорожного движения, — резюмировал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Константин Шкабарня.

В Бердской автомобильной школе ДОСААФ России «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что требования по медкомиссии едины. Справка должна быть действительна до тех пор, пока ученик не сдаст экзамен на права.

— Если справка будет просрочена, то ГАИ не будет принимать экзамен. Если на тот момент справка будет недействительная, ее придется проходить по-новой. Срок действия справки о медкомиссии — один год. Что касается внутреннего экзамена, то с его помощью будущий водитель проверяет себя на знания ПДД. Нужно ли будет пересдавать его — пока неизвестно, — резюмировали в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» начальник школы Сергей Черепанов.



Напомним, президент России Владимир Путин повторно обратился к нации 3 апреля. Он продлил нерабочие дни в стране до 1 мая. При этом Путин отметил, что правительство РФ должно обеспечить автоматическое продление водительских прав, паспортов и других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца, чтобы люди не ходили по инстанциям в условиях коронавируса.