ГИБДД ушла на карантин: Не могут сдать экзамен «город» из-за COVID-19 будущие водители Бердска

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы важные моменты жизни каждого человека. Так, Дарья Бурыма из Бердска поинтересовалась у «Курьер. Среда. Бердск» 19 апреля, как теперь ей сдавать экзамены на водительские права.
— У меня и нескольких моих знакомых людей очень актуальный на данный момент вопрос. Как быть тем людям, кто не успел сдать экзамены в ГАИ для получения водительских прав, если время поджимает до просрочки медкомиссии или срока годности теоретического экзамена? Как быть, что делать? Платить снова? — недоумевает бердчанка.
Напомним, ГИБДД из-за пандемии коронавируса скорректировала график сдачи экзаменов на права. Речь о полном прекращении экзаменов на права не идет, а временные меры направлены на защиту сотрудников ГИБДД и сдающих экзамены граждан.
Из-за прекращения деятельности автошкол, экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами, а заменить водительское удостоверение можно по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области сегодня, 20 апреля, каждый случай индивидуален. Но если кандидат на водительские права не успел сдать экзамен, нужно обращаться в автошколу.
— Нужно уточнять информацию в автошколе, так как Госавтоинспекция оказывает только услугу по приему государственного экзамена. А списки на экзамен подает автошкола. Так было всегда — она отвечает за обучение и выпуск участников дорожного движения, — резюмировал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Константин Шкабарня.
В Бердской автомобильной школе ДОСААФ России «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что требования по медкомиссии едины. Справка должна быть действительна до тех пор, пока ученик не сдаст экзамен на права.
— Если справка будет просрочена, то ГАИ не будет принимать экзамен. Если на тот момент справка будет недействительная, ее придется проходить по-новой. Срок действия справки о медкомиссии — один год. Что касается внутреннего экзамена, то с его помощью будущий водитель проверяет себя на знания ПДД. Нужно ли будет пересдавать его — пока неизвестно, — резюмировали в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» начальник школы Сергей Черепанов.