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Неудачное свидание: Застукала за сексом подругу мамы на первом свидании с другом девушка в Бердске

14:01 20.04.2020 Фото: pexels.com
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Свою историю бердчанка рассказала в группе «Подслушано Бердск» в соцсети «Вконтакте». Девушка шокирована увиденным.

Неудачное свидание: Застукала за сексом подругу мамы на первом свидании с другом девушка в Бердске
Девушка шокирована постельной сценой

Грустную историю рассказала подписчикам группы «Подслушано Бердск» анонимный пользователь вчера, 20 апреля. Девушка рассказала, как сходила на свидание. После прогулки на улице девушка замерзла. Но все кафе в городе закрыты, поэтому юноша предложил зайти к себе в гости:

— Это, наверное, было самое худшее свидание в моей жизни. Я предложила ему выпить кофе, а он предложил пойти к нему, так как все закрыто из вируса. Приезжаем к нему, а у него брат занимается сексом с какой-то женщиной. Брат не ожидал, что мы можем прийти. Самое ужасное, что этой женщиной была мама моей знакомой, которая отлично меня знает. Я до сих пор в шоке»! — написала девушка.

Пользователи группы прокомментировали историю девушки. Например, Екатерина написала, что девушке еще повезло, ведь женщиной оказалась не мама героини.

А вот что написала Ольга:

— Люди сексом занимаются, а вы в шоке… Ну, радовались бы за них. Вот прям ужас ужасный! И вообще, когда ведешь кого-то домой, а живёшь не один — надо звонить и предупреждать. Да и девушкам на первом свидании не фиг сразу идти к нему домой. А так… Ну, извинились бы, посмеялись и разошлись…

Однако многие подписчик группы заверяют: анонимный пост украден из других пабликов. Возможно, героиня истории была шокирована в другом городе.

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