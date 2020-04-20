Неудачное свидание: Застукала за сексом подругу мамы на первом свидании с другом девушка в Бердске

Грустную историю рассказала подписчикам группы «Подслушано Бердск» анонимный пользователь вчера, 20 апреля. Девушка рассказала, как сходила на свидание. После прогулки на улице девушка замерзла. Но все кафе в городе закрыты, поэтому юноша предложил зайти к себе в гости:
— Это, наверное, было самое худшее свидание в моей жизни. Я предложила ему выпить кофе, а он предложил пойти к нему, так как все закрыто из вируса. Приезжаем к нему, а у него брат занимается сексом с какой-то женщиной. Брат не ожидал, что мы можем прийти. Самое ужасное, что этой женщиной была мама моей знакомой, которая отлично меня знает. Я до сих пор в шоке»! — написала девушка.
Пользователи группы прокомментировали историю девушки. Например, Екатерина написала, что девушке еще повезло, ведь женщиной оказалась не мама героини.
А вот что написала Ольга:
— Люди сексом занимаются, а вы в шоке… Ну, радовались бы за них. Вот прям ужас ужасный! И вообще, когда ведешь кого-то домой, а живёшь не один — надо звонить и предупреждать. Да и девушкам на первом свидании не фиг сразу идти к нему домой. А так… Ну, извинились бы, посмеялись и разошлись…
Однако многие подписчик группы заверяют: анонимный пост украден из других пабликов. Возможно, героиня истории была шокирована в другом городе.