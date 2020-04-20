28 больных коронавирусом умерли 19 апреля в Москве

Среди умерших — пациенты от 44 до 98 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, ХОБЛ. Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Еще у двоих был хронический бронхит.

Число заболевших растет

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Среди умерших — пациенты от 44 до 98 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, ХОБЛ. Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Еще у двоих был хронический бронхит.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

Источник: mosgorzdrav.ru