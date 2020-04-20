20.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Самоизоляция по-бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже

18:00 20.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
1 1

По мнению горожан, с наступлением дачного сезона и отпусков меньше людей будут соблюдать самоизоляцию.

Самоизоляция по бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже
Девушки с разноцветными волосами гуляют по Бердску
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Самоизоляция по бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже

Ужесточать ограничения для бизнеса из-за коронавируса не планирует губернатор Новосибирской областиЗаразились коронавирусом 4 268 россиян за сутки на 20 апреля. Всего болеют 47 121 человек в РоссииЕщё 751 новостей

С 31 марта введен режим самоизоляции в Новосибирской области. Но горожане активно гуляют по городу, отдыхают в парках. 11 апреля возобновили работу салоны красоты.
20 апреля по Бердску щеголяют дамы бальзаковского возраста со стильными стрижками и длинноволосые красотки. Некоторые решаются на смелые эксперименты и красят волосы в яркие цвета.
Девушка с зелеными волосами попала в кадр «Курьер. Среда .Бердск».

В самоизоляцию, до 30 апреля, разрешено выносить мусор, посещать близлежащие магазины и выгуливать животных на расстоянии 100 м от дома. Законопослушные граждане выгуливают не только собак, но и кошек.

Жительница Бердска на карантине работает дистанционно и выгуливают кошку редкой бенгальской породы возле дома. Маленький «леопард» Даяна гоняется за голубями, лазит по деревьям, ест травку и просто греется на солнышке.
По словам хозяйки Татьяны Скрыпник, бенгалы — очень ласковые и активные животные, но требуют много внимания. Если ими не заниматься, только кормить, они могут стать домашними тиранами.
Горожанка почти никуда не ходит, только в ближайший магазин. Пользуется курьерскими услугами, платежи оплачивает онлайн.
— Мне кажется, что режим самоизоляции продлят. Хотя хотелось бы, чтобы он уже закончился. Тяжело. Чем дальше, тем меньше людей его будут соблюдать. Начнутся дачи, отпуска, — предполагает жительница Бердска.

В нашем городе ужесточают требования по соблюдению правил и режима самоизоляции по коронавирусной инфекции.
— Наступление теплой погоды не благоприятствуют соблюдению режима самоизоляции. Прошедшие выходные показали, да и остаток конца прошлой недели, что граждане у нас режим соблюдают очень плохо. Это может иметь большие и негативные последствия. Поэтому сегодня на штабе приняты определенные решения. Работа по пресечению данного вида нарушений будет активизирована органами полиции,- рассказал 20 апреля начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Самоизоляция по бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже
Самоизоляция по бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже
Самоизоляция по бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже
Самоизоляция по бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже
Самоизоляция по бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже
Самоизоляция по бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже
Самоизоляция по бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже
Самоизоляция по бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже
Самоизоляция по бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже

Автор видео Елена Белоусова

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Продлят самоизоляцию?

Аноним, 20 апреля 2020 18:56
НВР: Продлят. Предположительно до конца июля. Но не сразу. Постепенно. Кусочками.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ужесточать ограничения для бизнеса из-за коронавируса не планирует губернатор Новосибирской области
19:49 20-04-2020
Ужесточать ограничения для бизнеса из-за коронавируса не планирует губернатор Новосибирской области
БердскПротаранил Toyota Premio инкассаторский броневик Volkswagen у ТЦ "Колорлрон" в Бердске
19:37 20-04-2020
Протаранил Toyota Premio инкассаторский броневик Volkswagen у ТЦ
БердскОтобрали украденную одежду у вора продавцы магазина на ул. Черемушной в Бердске
19:23 20-04-2020
Отобрали украденную одежду у вора продавцы магазина на ул. Черемушной в Бердске
Больны COVID-19 в мире 2 млн 405 тыс. 287 человек на 20 апреля. Прирост за сутки 75 320 случаев
19:12 20-04-2020
Больны COVID-19 в мире 2 млн 405 тыс. 287 человек на 20 апреля. Прирост за сутки 75 320 случаев
Сбежали из колонии и уехали на такси двое заключенных в Новосибирской области. На трассе их поймали сотрудники ФСИН
18:56 20-04-2020
Сбежали из колонии и уехали на такси двое заключенных в Новосибирской области. На трассе их поймали сотрудники ФСИН
Заразились коронавирусом 4 268 россиян за сутки на 20 апреля. Всего болеют 47 121 человек в России
18:41 20-04-2020
Заразились коронавирусом 4 268 россиян за сутки на 20 апреля. Всего болеют 47 121 человек в России
БердскНа 822 млн рублей благоустроят в 2020 году дворы в муниципалитетах Новосибирской области. И в Бердске
18:30 20-04-2020
На 822 млн рублей благоустроят в 2020 году дворы в муниципалитетах Новосибирской области. И в Бердске
СКР: Заполонили Сеть издевательства над учителями и пранки о дистанционном обучении
18:15 20-04-2020
СКР: Заполонили Сеть издевательства над учителями и пранки о дистанционном обучении
БердскСамоизоляция по-бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже 1
18:00 20-04-2020
Самоизоляция по-бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже
Где больше всего умирают в России? В Сибири идет убыль населения от смерти 1
18:00 20-04-2020
Где больше всего умирают в России? В Сибири идет убыль населения от смерти