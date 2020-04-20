Самоизоляция по-бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже

По мнению горожан, с наступлением дачного сезона и отпусков меньше людей будут соблюдать самоизоляцию.

Девушки с разноцветными волосами гуляют по Бердску

С 31 марта введен режим самоизоляции в Новосибирской области. Но горожане активно гуляют по городу, отдыхают в парках. 11 апреля возобновили работу салоны красоты.

20 апреля по Бердску щеголяют дамы бальзаковского возраста со стильными стрижками и длинноволосые красотки. Некоторые решаются на смелые эксперименты и красят волосы в яркие цвета.

Девушка с зелеными волосами попала в кадр «Курьер. Среда .Бердск».



В самоизоляцию, до 30 апреля, разрешено выносить мусор, посещать близлежащие магазины и выгуливать животных на расстоянии 100 м от дома. Законопослушные граждане выгуливают не только собак, но и кошек.

Жительница Бердска на карантине работает дистанционно и выгуливают кошку редкой бенгальской породы возле дома. Маленький «леопард» Даяна гоняется за голубями, лазит по деревьям, ест травку и просто греется на солнышке.

По словам хозяйки Татьяны Скрыпник, бенгалы — очень ласковые и активные животные, но требуют много внимания. Если ими не заниматься, только кормить, они могут стать домашними тиранами.

Горожанка почти никуда не ходит, только в ближайший магазин. Пользуется курьерскими услугами, платежи оплачивает онлайн.

— Мне кажется, что режим самоизоляции продлят. Хотя хотелось бы, чтобы он уже закончился. Тяжело. Чем дальше, тем меньше людей его будут соблюдать. Начнутся дачи, отпуска, — предполагает жительница Бердска.

В нашем городе ужесточают требования по соблюдению правил и режима самоизоляции по коронавирусной инфекции.

— Наступление теплой погоды не благоприятствуют соблюдению режима самоизоляции. Прошедшие выходные показали, да и остаток конца прошлой недели, что граждане у нас режим соблюдают очень плохо. Это может иметь большие и негативные последствия. Поэтому сегодня на штабе приняты определенные решения. Работа по пресечению данного вида нарушений будет активизирована органами полиции,- рассказал 20 апреля начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов.

Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома.

Автор видео Елена Белоусова