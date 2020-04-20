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Губернатор Травников: не до каждого жителя и руководителя доходит необходимость соблюдать элементарные меры санитарной безопасности

17:45 20.04.2020 Фото: nso.ru
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Глава региона отметил, что было принято решение пока не вводить дополнительные ограничительные меры, которые могут повлиять на экономику муниципалитетов, на ведение бизнеса и работу предприятий.

Губернатор Травников: не до каждого жителя и руководителя доходит необходимость соблюдать элементарные меры санитарной безопасности
Глава региона отметил, что было принято решение пока не вводить дополнительные ограничительные меры
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Губернатор Травников: не до каждого жителя и руководителя доходит необходимость соблюдать элементарные меры санитарной безопасности

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В период противодействия распространению коронавирусной инфекции очень важно не допускать появления очагов заболевания в коллективах. Для этого необходимо усилить профилактическую работу на территории муниципалитетов, заявил на оперативном совещании 20 апреля Губернатор Андрей Травников.
Глава региона отметил, что было принято решение пока не вводить дополнительные ограничительные меры, которые могут повлиять на экономику муниципалитетов, на ведение бизнеса и работу предприятий.

«Наша задача — добиться безусловного исполнения тех мер, ограничений и рекомендаций, которые приняты на данный момент. К сожалению, не до каждого жителя Новосибирской области, даже не до каждого руководителя организаций, предприятий доходит необходимость соблюдать элементарные меры санитарной безопасности.

В текущей ситуации много информации не бывает. Я попрошу с сегодняшнего дня значительно усилить профилактическую и разъяснительную работу, пользоваться каждым случаем, каждым совещанием с руководителями, с активом муниципалитетов, чтобы рассказывать о том, какие обязательные мероприятия нужно выполнять для предотвращения распространения новой инфекции.

Эти мероприятия известны, они достаточно простые, в них нет ничего сверхзатратного и сверхсложного. Важно их просто выполнять и не допускать появления очагов заболевания в различных коллективах», — заявил Андрей Травников.

Источник: nso.ru

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