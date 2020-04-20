Лицензии на производство и торговлю алкоголем автоматом продлили на год в России и Бердске

Это коснется многих предприятий, которые должны были пройти лицензирование с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Перечень всех предприятий, которых коснулось нововведение.

Лицензии на розничную торговлю и производство алкогольной продукции продлили на 12 месяцев

3 апреля 2020 год правительство Российской Федерации издало постановление № 440 о продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности В 2020 году.

Из-за распространения коронавирусной инфекции поручено продлить действие срочных лицензий и иных разрешений по перечню срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают или истекли с 15 марта по 31 декабря 2020 года. При этом действие лицензий продлевается на 12 месяцев, а их прохождение отодвигается на 12 месяцев.

Кроме того, выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является обязательным в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также выездные проверочные мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления действия разрешений, проводятся посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-‚ аудио- И видеофиксации, видеоконференцсвязи.

К тому же, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативного правового регулирования в отношении вида деятельности, являющегося предметом лицензии, разрешения, регулируемого настоящим постановлением, могут быть приняты решения о временном сокращении перечня лицензионных требований.

Перечень срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают или истекли с 15 марта по 31 декабря 2020 года, и действие которых продлевается на 12 месяцев:

1.Лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе лицензий на розничную продажу алкогольной продукции).

2. Лицензии на пользование недрами.

3. Лицензии на оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание.

4. Лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и частной охранной деятельности.

5. Государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

6. Разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания И судах смешанного (река—море) плавания.

7. Государственная регистрация лекарственного препарата для медицинского применения.

Перечень форм разрешительной деятельности

1. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия в отношении продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, и продукции (работ, услуг),

сведения о которой составляют государственную тайну.

2. Аккредитация специалистов на право осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности.

3. Аккредитация юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности.

4. Аккредитация юридических лиц для проведения проверки в целях принятия органами аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также для обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или



осуществляющих такую работу.

5. Аккредитация юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры И транспортных средств.

6. Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации.

7. Аттестация должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска.

8. Аттестация на право проведения экспертизы проектной документации.

9. Аттестация экспертов на право проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов.

10. Аттестация экспертов на право проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

11. Аттестация экспертов на право проведения экспертизы лекарственных средств.

12. Выдача сертификата образовательным учреждениям и структурным подразделениям образовательных организаций,осуществляющим подготовку специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала.

13. Выдача удостоверения частного охранника и присвоение квалификации частному охраннику.

14. Допуск российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок.

15. Аттестация экспертов в области промышленной безопасности.

16. Аттестация экспертов по культурным ценностям.

17. Аттестация экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора, органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю.

18. Государственная аккредитация образовательной деятельности.

19. Сертификация медицинских работников.

20. Выдача разрешительных документов в сфере оборота оружия.