Неизвестного мужчину сбила электричка Черепаново-Новосибирск 13 апреля

13 апреля в 23 час. 20 мин. в СОД ЕДДС поступило сообщение от диспетчера службы СМП ГБУЗ НСО «ИЦГБ» и дежурного ОАО «РЖД» о том, что в 18 час. 42 мин. на 5 пикете 62 км. (перегон между ст. Мраморная и Монолитная ) электропоездом сообщением « Черепаново — Новосибирск» был сбит мужчина. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Личность погибшего устанавливается. Движение поездов не нарушено.