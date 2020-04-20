13 апреля в 23 час. 20 мин. в СОД ЕДДС поступило сообщение от диспетчера службы СМП ГБУЗ НСО «ИЦГБ» и дежурного ОАО «РЖД» о том, что в 18 час. 42 мин. на 5 пикете 62 км. (перегон между ст. Мраморная и Монолитная ) электропоездом сообщением « Черепаново — Новосибирск» был сбит мужчина. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Личность погибшего устанавливается. Движение поездов не нарушено.
Неизвестного мужчину сбила электричка Черепаново-Новосибирск 13 апреля
17:30 20.04.2020
Трагедия произошла на 5 пикете 62 км. (перегон между ст. Мраморная и Монолитная ) около 19.00.
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