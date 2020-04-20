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Где больше всего умирают в России? В Сибири идет убыль населения от смерти

18:00 20.04.2020 Фото: pixabay.com
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По данным на 1 января 2020 года, численность населения России — 146,748 млн человек.

Где больше всего умирают в России? В Сибири идет убыль населения от смерти
По мнению аналитиков, в текущем году демографическая ситуация изменится не только из-за соответствующей «ямы», но и из-за пандемии
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Где больше всего умирают в России? В Сибири идет убыль населения от смерти

Где больше всего умирают в России? В Сибири идет убыль населения от смертиПолк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замокЕщё 231 новостей

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.

По данным на 1 января 2020 года, численность населения России — 146,748 млн человек.

Естественная убыль населения составила 0,4% — 55,8 тыс. человек. Ситуация улучшилась в 2019 году из-за двукратного увеличения миграционного притока.

При этом смертность за прошлый год снизилась на 1,3%, а рождаемость — на 12%.

Наибольший прирост населения среди регионов наблюдается в Ингушетии (+5,5%), Севастополе (+4,8%), Ленинградской области (+4,7%), Московской области (+3,6%), в Чечне (+4,5%) и в Тюменской области (+ 4%).

Рост численности населения в 1,5–3,5% отмечен еще в девяти регионах.

Так, в Москве естественный прирост составил 41,6 тыс. человек, а миграционный — 257,3 тыс., в Петербурге — плюс 10,1 тыс. и 106,8 соответственно.

Убыль населения аналитики «РИА Новости» зафиксировали в 59 регионах. Наибольшее снижение — в Магаданской области (-3,7%), Еврейской АО (-3,6%) и в Коми (-3,5%).

Спад населения на 1,5–3,5% отмечен еще в 30 субъектах РФ.

Самая большая естественная убыль зафиксирована в Саратовской области (-34,9 тыс. человек), Кемеровской области (-35,8 тыс.) и в Алтайском крае (-28,9 тыс.)

Эксперты отметили, что убыль свидетельствует о тенденции уменьшения численности в северных регионах страны, на Дальнем Востоке, в Поволжье и Сибири.

По мнению аналитиков, в текущем году демографическая ситуация изменится не только из-за соответствующей «ямы», но и из-за пандемии.

Источник: Известия

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От редакции

Думаете о смерти? Часто?

Гость, 20 апреля 2020 18:47
"Убыль населения" не обязательно за счёт смертей. Многие просто уезжают в тёплые края в Краснодар, Крым, Белгород какой-нидь.

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