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Сбежали из колонии и уехали на такси двое заключенных в Новосибирской области. На трассе их поймали сотрудники ФСИН

18:56 20.04.2020 Фото: pexels.com
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Осужденные открыли замок от пожарного выхода из общежития участка колонии-поселения и через открытую ими дверь вышли, а затем покинули территорию исправительного учреждения в Куйбышеве. Уголовное дело о побеге направлено в суд.

Сбежали из колонии и уехали на такси двое заключенных в Новосибирской области. На трассе их поймали сотрудники ФСИН
Беглецам прибавят срока

Куйбышевская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о побеге из колонии, сообщили сегодня, 20 апреля, в прокуратуре Новосибирской области.

Заместитель Куйбышевского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин (осужденных), отбывающих наказание на участке колонии-поселения ФКУ ИК-12 ГУ ФСИН России по Новосибирской области.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

Преступление выявлено Куйбышевским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверки уголовно-исполнительного законодательства, по материалам которого в 2019 году возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, неоднократно судимые 34-х и 33-летний мужчины отбывали наказание на участке колонии-поселения ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области, расположенной в Куйбышеве Новосибирской области. В октябре 2019 года они решили с колонии сбежать.

В этих целях злоумышленники при помощи имеющегося у них ключа открыли замок от пожарного выхода из общежития участка колонии-поселения и через открытую ими дверь вышли, а затем покинули территорию колонии-поселения.

Впоследствии обвиняемые поехали на такси в село Балман Куйбышевского района, а потом в город Куйбышев, где на трассе (при въезде в город) в ночь на 12 октября 2019 года осужденные были задержаны сотрудниками ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области.

Кроме того, одному из фигурантов уголовного дела предъявлено обвинение в угоне автотранспортных средств (автомобили марки «ГАЗ 33302», «ГАЗ 330210» и «МАЗ 5549»), которыми осужденный без цели хищения неправомерно завладел в декабре 2019 года и январе 2020-го на территории торговой базы в селе Нагорное.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

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