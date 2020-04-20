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СКР: Заполонили Сеть издевательства над учителями и пранки о дистанционном обучении

18:15 20.04.2020 Фото: pexels.com
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Следственный комитет и Минпросвещения отслеживают «деструктивные материалы» для установления причастных к их распространению. Не исключено уголовное наказание.

СКР: Заполонили Сеть издевательства над учителями и пранки о дистанционном обучении

Следственным комитетом России проводится постоянный мониторинг средств массовой информации и социальных сетей на предмет выявления материалов, требующих реакции следственных органов. В сложившейся непростой эпидемиологической ситуации пристальное внимание уделяется сообщениям с заведомо ложной информацией об обстоятельствах, связанных с распространением коронавирусной инфекции в России.

Вместе с тем все чаще в сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые «пранки» в отношении педагогов и преподавателей, сообщила сегодня, 20 апреля, официальный представитель СКР Светлана Петренко.

-Очевидно, что сегодняшние условия, связанные с распространением COVID-19, требуют большого терпения, выдержки и самообладания от всех нас при выполнении вынужденных мер профилактики заболевания. В таких условиях делается все возможное для нормального функционирования учреждений, оказания помощи людям, а также продолжения учебного процесса в образовательных учреждениях. И только эти меры могут изменить ситуацию, — пояснили в главке СКР.

Введенная форма дистанционного обучения — это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы. Тем не менее демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей.

Еще большее недоумение вызывают подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей сети Интернет, которые, казалось бы, должны понимать сложность нынешней ситуации и необходимость помогать детям и педагогам или, как минимум, не мешать им.

Важно помнить о том, что такие действия не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках такие действия могут привести и к уголовно-правовым последствиям.

Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения РФ намерен отслеживать в рамках осуществляемого мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния.

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