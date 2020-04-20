Отобрали украденную одежду у вора продавцы магазина на ул. Черемушной в Бердске

На сигнал тревожной кнопки в торговую точку вечером в субботу прибыл экипаж ГБР. Но продавцы, справившись самостоятельно с похитителем товара, отказались заявлять в полицию. Воришку отпустили.

Группа быстрого реагирования АБ «Гвардия» оперативно прибыла по тревожному сигналу

Быстрое прибытие ГБР стало залогом успешного предотвращения краж в минувшие выходные, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» АБ «Гвардия».

По данным дежурной части Агентства безопасности «Гвардия», в минувшие выходные дни в Новосибирской области было зарегистрировано несколько попыток краж.

В частности 18 апреля в 19:45 на ул. Черемушной в Бердске в магазине одежды продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации, заметив, что посетитель пытается вынести из отдела неоплаченный предмет одежды.

Они сами остановили его и отобрали украденный товар. Подъехавшие через несколько минут бойцы ГБР уточнили у собственника необходимость вызова полиции и, получив отказ, отпустили воришку.