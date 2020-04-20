На 822 млн рублей благоустроят в 2020 году дворы в муниципалитетах Новосибирской области. И в Бердске

Стартовали работы в Искитиме. В Бердске жители в режиме онлайн выбирают проекты благоустройства придомовых территорий и городские места, куда хотят вложить деньги.

В регионе стартовали работы 2020 года по благоустройству в рамках нацпроекта

В Новосибирской области стартовали работы 2020 года по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», первыми площадками, на которых началось благоустройство, стали придомовые территории многоквартирных домов (МКД) в г. Искитим.

Старт работ по благоустройству в регионе прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. В частности, он подчеркнул, что в течение ближайших двух месяцев работы по благоустройству развернутся на большинстве объектов региона, запланированных на 2020 год.

«В мае-июне должны начаться работы практически на всех запланированных объектах, в общей сложности их 167 – 115 придомовых территорий МКД и 52 общественных пространства. Текущая эпидемическая ситуация не должна повлиять на эти планы. Однако, выполнять работы все же станет сложнее, так как ужесточены требования к соблюдению санитарных норм на площадках, кроме того презентация и обсуждение проектов теперь проходит в дистанционном режиме», – отметил Денис Архипов.

В настоящее время в г. Искитим во дворах домов по улице микрорайон Подгорный, д. 44, д. 45 начаты работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. До начала июня подрядной организацией будут выполнены работы по устройству тротуара, установка газонного ограждения, ограждения детской площадки, устройству асфальтированной автомобильной парковки, ремонту подходов к подъездам.

По информации МинЖКХ региона, в настоящее время муниципальные районы Новосибирской области активно используют форматы онлайн-вовлечения населения в решение вопросов городской среды. Так, например, в городах Карасук, Куйбышев, Тогучин, в п. Шахта Тогучинского района, а также в Бердске, Оби, Новосибирске проведены онлайн-презентации проектов благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных пространств, запланированные к реализации в 2020 году.

В городах Барабинск, Карасук, Куйбышев, Татарск, Тогучин, Бердск, Искитим, Обь проведены онлайн-голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году. На дистанционное обсуждение планов благоустройства переходят не только города Новосибирской области. В с. Кирза Ордынского района создан тематический чат по поддержке реализации федерального проекта формирование комфортной городской среды – в него вступили 302 человека. В р.п. Краснозерское совместно с молодежным добровольческим объединением проведен онлайн-квест по общественным пространствам поселения.

Напомним, что с 2019 года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году муниципальным образованиям Новосибирской области запланирована субсидия в размере 822 млн рублей. При этом, на благоустройство придомовых территорий запланировано 334 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 320 млн рублей, областного бюджета – 14 млн рублей. Размер субсидии, предоставляемой на благоустройство общественных пространств – 488 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 469 млн рублей, областного бюджета – 19 млн рублей.