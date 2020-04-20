Заразились коронавирусом 4 268 россиян за сутки на 20 апреля. Всего болеют 47 121 человек в России

Наибольшее число в Москве — 2026 новых случаев. Заболевшие COVID-19 есть во всех без исключения регионах. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Выздоровели за весь период пандемии 3446 россиян.

В Москве число заболевших за сутки выросло более чем на 2000

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России сообщили в понедельник в Роспотребнадзоре.

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 268 в 76 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва 2026

2. Московская область 578

3. Нижегородская область 113

4. Санкт-Петербург 86

5. Ростовская область 60

6. Мурманская область 46

7. Чеченская Республика 45

8. Республика Башкортостан 45

9. Орловская область 43

10. Брянская область 42

11. Калужская область 40

12. Республика Дагестан 39

13. Республика Ингушетия 39

14. Республика Татарстан 39

15. Ленинградская область 37

16. Республика Мордовия 35

17. Владимирская область 34

18. Краснодарский край 34

19. Чувашская Республика 32

20. Хабаровский край 30

21. Республика Марий Эл 29

22. Саратовская область 28

23. Ярославская область 27

24. Тюменская область 27

25. Тверская область 26

26. Удмуртская Республика 26

27. Республика Северная Осетия 25

28. Пензенская область 25

29. Воронежская область 24

30. Курская область 24

31. Ямало-Ненецкий АО 24

32. Новосибирская область 24

33. Белгородская область 22

34. Рязанская область 22

35. Тамбовская область 22

36. Тульская область 22

37. Ивановская область 20

38. Липецкая область 20

39. Карачаево-Черкесская Республика 20

40. Кировская область 19

41. Ульяновская область 19

42. Республика Саха (Якутия) 19

43. Волгоградская область 18

44. Пермский край 17

45. Приморский край 17

46. Смоленская область 16

47. Кабардино-Балкарская Республика 16

48. Самарская область 16

49. Астраханская область 13

50. Ханты-Мансийский АО 13

51. Калининградская область 12

52. Ставропольский край 12

53. Алтайский край 12

54. Республика Коми 10

55. Новгородская область 10

56. Челябинская область 10

57. Иркутская область 10

58. Республика Адыгея 9

59. Забайкальский край 9

60. Республика Карелия 8

61. Псковская область 8

62. Свердловская область 8

63. Республика Хакасия 8

64. Архангельская область 7

65. Вологодская область 7

66. Камчатский край 7

67. Красноярский край 6

68. Кемеровская область 6

69. Костромская область 4

70. Томская область 4

71. Амурская область 4

72. г. Севастополь 4

73. Республика Калмыкия 3

74. Омская область 3

75. Республика Алтай 2

76. Еврейская АО 2

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 47 121 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 3 446 человек.