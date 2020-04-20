20.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Заразились коронавирусом 4 268 россиян за сутки на 20 апреля. Всего болеют 47 121 человек в России

18:41 20.04.2020 Фото: pexels.com
0

Наибольшее число в Москве — 2026 новых случаев. Заболевшие COVID-19 есть во всех без исключения регионах. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Выздоровели за весь период пандемии 3446 россиян.

Заразились коронавирусом 4 268 россиян за сутки на 20 апреля. Всего болеют 47 121 человек в России
В Москве число заболевших за сутки выросло более чем на 2000
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились коронавирусом 4 268 россиян за сутки на 20 апреля. Всего болеют 47 121 человек в России

Ужесточать ограничения для бизнеса из-за коронавируса не планирует губернатор Новосибирской областиЗаразились коронавирусом 4 268 россиян за сутки на 20 апреля. Всего болеют 47 121 человек в РоссииЕщё 751 новостей

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России сообщили в понедельник в Роспотребнадзоре.

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 268 в 76 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва 2026

2. Московская область 578

3. Нижегородская область 113

4. Санкт-Петербург 86

5. Ростовская область 60

6. Мурманская область 46

7. Чеченская Республика 45

8. Республика Башкортостан 45

9. Орловская область 43

10. Брянская область 42

11. Калужская область 40

12. Республика Дагестан 39

13. Республика Ингушетия 39

14. Республика Татарстан 39

15. Ленинградская область 37

16. Республика Мордовия 35

17. Владимирская область 34

18. Краснодарский край 34

19. Чувашская Республика 32

20. Хабаровский край 30

21. Республика Марий Эл 29

22. Саратовская область 28

23. Ярославская область 27

24. Тюменская область 27

25. Тверская область 26

26. Удмуртская Республика 26

27. Республика Северная Осетия 25

28. Пензенская область 25

29. Воронежская область 24

30. Курская область 24

31. Ямало-Ненецкий АО 24

32. Новосибирская область 24

33. Белгородская область 22

34. Рязанская область 22

35. Тамбовская область 22

36. Тульская область 22

37. Ивановская область 20

38. Липецкая область 20

39. Карачаево-Черкесская Республика 20

40. Кировская область 19

41. Ульяновская область 19

42. Республика Саха (Якутия) 19

43. Волгоградская область 18

44. Пермский край 17

45. Приморский край 17

46. Смоленская область 16

47. Кабардино-Балкарская Республика 16

48. Самарская область 16

49. Астраханская область 13

50. Ханты-Мансийский АО 13

51. Калининградская область 12

52. Ставропольский край 12

53. Алтайский край 12

54. Республика Коми 10

55. Новгородская область 10

56. Челябинская область 10

57. Иркутская область 10

58. Республика Адыгея 9

59. Забайкальский край 9

60. Республика Карелия 8

61. Псковская область 8

62. Свердловская область 8

63. Республика Хакасия 8

64. Архангельская область 7

65. Вологодская область 7

66. Камчатский край 7

67. Красноярский край 6

68. Кемеровская область 6

69. Костромская область 4

70. Томская область 4

71. Амурская область 4

72. г. Севастополь 4

73. Республика Калмыкия 3

74. Омская область 3

75. Республика Алтай 2

76. Еврейская АО 2

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 47 121 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 3 446 человек.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда будет спад?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ужесточать ограничения для бизнеса из-за коронавируса не планирует губернатор Новосибирской области
19:49 20-04-2020
Ужесточать ограничения для бизнеса из-за коронавируса не планирует губернатор Новосибирской области
БердскПротаранил Toyota Premio инкассаторский броневик Volkswagen у ТЦ "Колорлрон" в Бердске
19:37 20-04-2020
Протаранил Toyota Premio инкассаторский броневик Volkswagen у ТЦ
БердскОтобрали украденную одежду у вора продавцы магазина на ул. Черемушной в Бердске
19:23 20-04-2020
Отобрали украденную одежду у вора продавцы магазина на ул. Черемушной в Бердске
Больны COVID-19 в мире 2 млн 405 тыс. 287 человек на 20 апреля. Прирост за сутки 75 320 случаев
19:12 20-04-2020
Больны COVID-19 в мире 2 млн 405 тыс. 287 человек на 20 апреля. Прирост за сутки 75 320 случаев
Сбежали из колонии и уехали на такси двое заключенных в Новосибирской области. На трассе их поймали сотрудники ФСИН
18:56 20-04-2020
Сбежали из колонии и уехали на такси двое заключенных в Новосибирской области. На трассе их поймали сотрудники ФСИН
Заразились коронавирусом 4 268 россиян за сутки на 20 апреля. Всего болеют 47 121 человек в России
18:41 20-04-2020
Заразились коронавирусом 4 268 россиян за сутки на 20 апреля. Всего болеют 47 121 человек в России
БердскНа 822 млн рублей благоустроят в 2020 году дворы в муниципалитетах Новосибирской области. И в Бердске
18:30 20-04-2020
На 822 млн рублей благоустроят в 2020 году дворы в муниципалитетах Новосибирской области. И в Бердске
СКР: Заполонили Сеть издевательства над учителями и пранки о дистанционном обучении
18:15 20-04-2020
СКР: Заполонили Сеть издевательства над учителями и пранки о дистанционном обучении
БердскСамоизоляция по-бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже 1
18:00 20-04-2020
Самоизоляция по-бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже
Где больше всего умирают в России? В Сибири идет убыль населения от смерти 1
18:00 20-04-2020
Где больше всего умирают в России? В Сибири идет убыль населения от смерти