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Больны COVID-19 в мире 2 млн 405 тыс. 287 человек на 20 апреля. Прирост за сутки 75 320 случаев

19:12 20.04.2020 Фото: pexels.com
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В Китая по состоянию на понедельник зарегистрировано случаев заболевания – 84 237. За сутки прирост составил 36 случаев (0,04%). Случаев с летальным исходом в КНР – 4642 (летальность 5,5%).

Больны COVID 19 в мире 2 млн 405 тыс. 287 человек на 20 апреля. Прирост за сутки 75 320 случаев
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией

В мире по состоянию на 08.00 по мск 20.04.2020 зарегистрировано 2 млн 405 тыс. 287 подтверждённых случаях (прирост за сутки 75 320 случаев; 3,2%). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2321050 случаев (за последние сутки прирост 75284; 3,4%).

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 20.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84237. За сутки прирост составил 36 случаев (0,04%). Случаев с летальным исходом – 4642 (летальность 5,5%).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 19.04.2020 досмотрено 5 163 809 человек, за этот период выявлено 564 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 566 261 человек, по состоянию на 19.04.2020 под контролем остаются 135 198 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 455 обсерватор на 35912 мест, из них развернуто 248 обсерваторов на 23205 мест, где размещено 5980 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 48908 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 19.04.2020 проведено 2 млн 53 тыс. 319 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

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