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Протаранил Toyota Premio инкассаторский броневик Volkswagen у ТЦ «Колорлрон» в Бердске

19:37 20.04.2020 Фото: Сергея Болдырева/АвтоБердск
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Водитель японской легковушки пытался выехать с парковки гипермаркета на трассу Р-256 с пересечением двойной сплошной линии разметки.

Протаранил Toyota Premio инкассаторский броневик Volkswagen у ТЦ Колорлрон в Бердске
В Бердске броневик инкассаторов протаранил «японку»

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе 11 часов утра сегодня, 20 апреля, на бердском участке федеральной трассы Р-256.

Как рассказал водитель инкассаторского Volkswagen, авария произошла по вине Toyota Premio. Мужчина, сидевший за рулём японской легковушки, пытался выехать с парковки гипермаркета на трассу с пересечением двойной сплошной линии разметки.

По информации портала «АвтоБердск», водитель «японки» от комментариев после ДТП отказался. В обстоятельствах инцидента теперь предстоит разбираться специалистам Госавтоинспекции.

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