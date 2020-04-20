Протаранил Toyota Premio инкассаторский броневик Volkswagen у ТЦ «Колорлрон» в Бердске

Водитель японской легковушки пытался выехать с парковки гипермаркета на трассу Р-256 с пересечением двойной сплошной линии разметки.

В Бердске броневик инкассаторов протаранил «японку»

Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе 11 часов утра сегодня, 20 апреля, на бердском участке федеральной трассы Р-256.

Как рассказал водитель инкассаторского Volkswagen, авария произошла по вине Toyota Premio. Мужчина, сидевший за рулём японской легковушки, пытался выехать с парковки гипермаркета на трассу с пересечением двойной сплошной линии разметки.

По информации портала «АвтоБердск», водитель «японки» от комментариев после ДТП отказался. В обстоятельствах инцидента теперь предстоит разбираться специалистам Госавтоинспекции.