Расхватали за день электробритвы «Бердск» с выставки-продажи в ЦУМе Новосибирска

В 1978 году БЭМЗ выпустил 1 млн 359 тыс. электробритв. Бердские бритвы в этом году обошли по популярности и качеству такие марки, как «Харьков» и «Москва».

Электробритвы стали выпускать на БЭМЗе с 1965 года

Как горячие пирожки расхватывали в магазинах и на выставках электробритвы, выпущенные на электромеханическом заводе в Бердске.

В бердском отделе архивной службы хранятся документы с сессии горсовета депутатов, где можно почерпнуть интересную информации о жизни города. На февральской сессии горсовета депутатов в 1979 году депутат новосибирского областного совета, слесарь-сборщик БЭМЗа Карпицкая В.С. рассказала народным избранникам о результатах работы цеха по выпуску электробритв:

— Наш цех начал выпускать электробритвы в 1965 году. Всего изготовлено за этот период 12 млн 700 тыс. штук. Из года в год рос выпуск и увеличивался ассортимент. Наши бритвы получили признание и пользуются авторитетом у покупателей. Для этого потребовалась большая работа конструкторов, технологов, мастеров, рабочих. В 1969 году цех выпустил 633 электробритвы, а в 1978 году — 1 млн 359 тыс. штук. На тех же площадях выпуск увеличен более чем в два раза при росте численности рабочих всего на 5%. Освоено семь моделей электробритв, осваивается восьмая модель. И две модели бритв, «Бердск-9» и «Бердск-10» находятся в стадии разработки, а также косметический прибор-ингалятор «Ромашка», который в этом году должен поступить в продажу.

По словам Карпицкой, 58 человек в цехе добились права работать с личным клеймом. Участку мастера Грачевой Р.Е. Присвоено звание «участок отличного качества». В результате проводимой на заводе работы по улучшению качества электробритв в 1978 году по сравнению с 1975 годом число рекламаций уменьшилось на 40%. С первого предъявления сдается 97% электробритв. Электробритвам «Бердск-2М», «Бердск-6» присвоен государственный знак качества. В 1977-1978 годах бердские бритвы занимали первые места на всесоюзных конкурсах всех моделей бритв, оставляя позади такие, как «Харьков», «Москва».

-Вчера в новосибирском универмаге открылась выставка-продажа бритв нашего завода. На ней были представлены «Бердск-2М», «Бердск-6», «Бердск-7», и нам отрадно, что наша продукция пользуется большим спросом у покупателей. В первый же день выставки 100% наших бритв продано, — подчеркнула Карпицкая.