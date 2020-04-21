Настоящее лето: днем до +26 ожидает жителей Бердска. Дует юго-восточный ветер

По Новосибисркой области ожидается небольшая облачность, без осадков.

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