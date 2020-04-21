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Цена на нефть марки WTI торговалась меньше 0 за баррель

08:30 21.04.2020 Фото: pixabay
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Марка Brent также теряет в цене, но далеко не так сильно: в понедельник она стала стоить меньше 26% за баррель.

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От редакции

Как будет дальше развиваться ситуация?

Новый мэр, 21 апреля 2020 08:40
Как будет дальше развиваться ситуация?

У кого?
Аноним, 21 апреля 2020 10:41
Известно у кого... Дешёвый бензин, а потом и морбидное ожирение. Поаккуратнее там. Земля хрупкая.
венгерка, 21 апреля 2020 09:45
Щас государство вспомнит, что нефть - народное достояние и убытки, как обычно, поделим...
Аноним, 21 апреля 2020 10:34
Сама-то помнишь, или только на прибыля "раскрываем роток"?
Аноним, 21 апреля 2020 09:51
Дальше выгребут остатки мелочи после самоизоляции
у населения. Потом придёт новый барин и за миску каши все начнут батрачить.

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