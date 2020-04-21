Руки тянутся к спичке. Спичка тянется к руке: за пал травы оштрафовали на 2000 рублей пенсионерку. Чуть не спалила дом
08:45 21.04.2020
Несмотря на действующий режим самоизоляции граждане продолжают сжигать траву и мусор, разводить костры и использовать открытый огонь на природе. Аромат жареного мяса заставляет забыть о самоизоляции.
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