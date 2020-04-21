Режим самоизоляции власть может продлить до 1 июня в России
Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими. Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти.
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Продлят? До какого?
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Кто бы сомневался. Интересно на сколько хватит патриотов?