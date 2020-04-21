ЦГБ Бердска: заражена коронавирусом одна девушка в Бердске, 35 человек на карантине 21 апреля
В Новосибирской области скончался еще один пациент с коронавирусом. Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе – морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность.
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Аноним, 21 апреля 2020 09:53
Очень "важные данные"... И как всегда ни слова о том, сколько человек за сутки обратилось, сколько тестов сделано!
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