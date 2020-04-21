Самоизоляция по-бердски: Девушки с зелеными волосами в пандемию разгуливают по Бердску. И котик тоже

09:45 21.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 1 0

По мнению горожан, с наступлением дачного сезона и отпусков меньше людей будут соблюдать самоизоляцию.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Продлят самоизоляцию? Ответить