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Пошел за водкой в самоизоляцию: Оштрафовал торговцев искусственными цветами и соленьями суд Бердска

09:44 21.04.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Третий нарушитель отправился в магазин за алкоголем. Их поймали и составили административные протоколы. Двое наказаны штрафом в размере 1000 рублей, Третий получил предупреждение.

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От редакции

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Аноним, 21 апреля 2020 10:01
"Оштрафовал торговцев искусственными цветами и соленьями суд Бердска"

С каких пор суд Бердска стал относиться к продовольственным магазинам и аптекам, что за необходимость собирать в нём в пандемию толпы народа? Где самоизоляция на своём примере?
Аноним, 21 апреля 2020 10:22
На каком основании?
Александр, 21 апреля 2020 10:33
А если я хочу сходить в магазин "электрика", что бы купить лампочки. А до него километр. Меня тоже оштрафуют? Если да, тогда зачем этим магазинам разрешили работать? Нельзя доводить до маразма некоторые вещи.

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