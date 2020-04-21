Пошел за водкой в самоизоляцию: Оштрафовал торговцев искусственными цветами и соленьями суд Бердска
Третий нарушитель отправился в магазин за алкоголем. Их поймали и составили административные протоколы. Двое наказаны штрафом в размере 1000 рублей, Третий получил предупреждение.
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