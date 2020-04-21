Неудачное свидание: Застукала за сексом подругу мамы на первом свидании с другом девушка в Бердске

09:31 21.04.2020, Марина Волкова Фото: pixabay 1 0

Свою историю бердчанка рассказала в группе «Подслушано Бердск» в соцсети «Вконтакте». Девушка шокирована увиденным.

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