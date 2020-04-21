Панику или ложное спокойствие могут вызвать адреса проживания заболевших COVID-19, сказал глава Минздрава Константин Хальзов

22 новых случая коронавируса в Новосибирской области

Где проживают заболевшие коронавирусом в Новосибирской области? Такой вопрос в официальном запросе направил в минздрав региона «Курьер. Среда. Бердск». Но в ответ пришел отказ. Отметим, что от оперативного штаба каждый день публикуется сводка о зараженных опасным вирусом. Четыре человека стали жертвами болезни. Всего инфицированы 132 человек на 21 апреля. Но нигде нет указания, откуда больные.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов ответил, что не может предоставить данные об адресах, так это может вызвать панику у людей или ложное чувство спокойствия. Министр напомнил, что на территории региона установлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

— Данные о месте проживания и месте нахождения с подтвержденным диагнозом COVID-19 могут посеять панику у жителей районов, откуда были госпитализированы заболевшие. И в то же время адреса могут вызвать ложное чувство безопасности у населения той территории, где этих случаев не выявлено. По этой причине предоставить запрашиваемую вами информацию предоставить невозможно, — отметил Константин Васильевич 17 апреля.