Не фейк, а угроза жизни: проводит проверку полиция по аудиозаписи с адресом и именем прилетевшей из Сочи зараженной коронавирусом полиция Бердска

Также правоохранители проверят нарушение самоизоляции заболевшей, о котором говорится на записи. И тот и другой факт может стать предметом дела.

От коронавируса в России умерло 148 человек

Полиция Бердска проводит проверку и определяет автора фейка о первой зараженной бердчанке, у которой выявили коронавирус. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» 29-летняя девушка прилета из Сочи. Ее госпитализировали в новосибирскую инфекционную больницу вечером 14 апреля. А в социальных сетях начались обсуждения и появился фейк – аудиозапись, где озвучивается имя заболевшей и ее адрес. Также автор оскорбляет девушку нецензурной бранью. Прокурор города Роман Сивак был обеспокоен этой ситуацией. Он опасался за жизнь и здоровье зараженной. Сегодня, 20 апреля, он отметил, что розыском автора занимается полиция. В пресс-службе главного управления по Новосибирской области подтвердили этот факт.

— По факту распространения аудиозаписи проводится доследственная проверка. Также проводится проверка по факту несоблюдения карантина зараженной девушки, — уточнили оперативный дежурный.

При этом он отметил, что по сути никакого фейка в этой аудиозаписи нет. Нарушение здесь не в заведомо ложной информации, а в распространении личных данных и возможной угрозе жизни и здоровью больной.



Также напомним, что по словам прокурора Романа Сивака, действия «голоса» подпадают по уголовную статью о распространении фейков в период повышенной опасности при возможном возникновении чрезвычайной ситуации. Он предупредил, что и распространителям фейков грозит уголовная ответственность:

-Административная — очень жесткая — до 1 млн рублей с конфискацией орудия распространения, — сказал прокурор.

На аудиозаписи женский голос ссылается на источники — «кума Юлька, ее маму-начальницу и мужа из правоохранительных органов». Дескать, девушка, приехавшая из Сочи, лечилась от ангины в облбольнице. Диагноз «коронавирус» у нее не подтвердился, а после выписки «она разгуливала, ходила на маникюр, контактировала…». Якобы все контактные не сознаются, опасаясь карантина. Автор аудиозаписи нецензурно обзывает заболевшую. А это уже похоже на травлю, что тоже подпадает под уголовную ответственность. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дела по аналогичным фактам возбудили по всей Сибири — Алтай, Кузбасс, Новосибирская область. Ведь неизвестно, как поведут себя уставшие от самоизоляции люди, могут и навредить больным.