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Не фейк, а угроза жизни: проводит проверку полиция по аудиозаписи с адресом и именем прилетевшей из Сочи зараженной коронавирусом полиция Бердска

14:15 21.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Также правоохранители проверят нарушение самоизоляции заболевшей, о котором говорится на записи. И тот и другой факт может стать предметом дела.

Не фейк, а угроза жизни: проводит проверку полиция по аудиозаписи с адресом и именем прилетевшей из Сочи зараженной коронавирусом полиция Бердска
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Не фейк, а угроза жизни: проводит проверку полиция по аудиозаписи с адресом и именем прилетевшей из Сочи зараженной коронавирусом полиция Бердска

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Полиция Бердска проводит проверку и определяет автора фейка о первой зараженной бердчанке, у которой выявили коронавирус. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» 29-летняя девушка прилета из Сочи. Ее госпитализировали в новосибирскую инфекционную больницу вечером 14 апреля. А в социальных сетях начались обсуждения и появился фейк – аудиозапись, где озвучивается имя заболевшей и ее адрес. Также автор оскорбляет девушку нецензурной бранью. Прокурор города Роман Сивак был обеспокоен этой ситуацией. Он опасался за жизнь и здоровье зараженной. Сегодня, 20 апреля, он отметил, что розыском автора занимается полиция. В пресс-службе главного управления по Новосибирской области подтвердили этот факт.

— По факту распространения аудиозаписи проводится доследственная проверка. Также проводится проверка по факту несоблюдения карантина зараженной девушки, — уточнили оперативный дежурный.

При этом он отметил, что по сути никакого фейка в этой аудиозаписи нет. Нарушение здесь не в заведомо ложной информации, а в распространении личных данных и возможной угрозе жизни и здоровью больной.

Также напомним, что по словам прокурора Романа Сивака, действия «голоса» подпадают по уголовную статью о распространении фейков в период повышенной опасности при возможном возникновении чрезвычайной ситуации. Он предупредил, что и распространителям фейков грозит уголовная ответственность:

-Административная — очень жесткая — до 1 млн рублей с конфискацией орудия распространения, — сказал прокурор.

На аудиозаписи женский голос ссылается на источники — «кума Юлька, ее маму-начальницу и мужа из правоохранительных органов». Дескать, девушка, приехавшая из Сочи, лечилась от ангины в облбольнице. Диагноз «коронавирус» у нее не подтвердился, а после выписки «она разгуливала, ходила на маникюр, контактировала…». Якобы все контактные не сознаются, опасаясь карантина. Автор аудиозаписи нецензурно обзывает заболевшую. А это уже похоже на травлю, что тоже подпадает под уголовную ответственность. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дела по аналогичным фактам возбудили по всей Сибири — Алтай, Кузбасс, Новосибирская область. Ведь неизвестно, как поведут себя уставшие от самоизоляции люди, могут и навредить больным.

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От редакции

Нужно наказать?

Аноним, 21 апреля 2020 14:54
При этом он (Прокурор города Бердска Роман Сивак) отметил, что по сути никакого фейка в этой аудиозаписи нет.
На аудиозаписи женский голос ссылается на источники — «кума Юлька, ее маму-начальницу и мужа из правоохранительных органов»
Диагноз «коронавирус» у нее не подтвердился, а после выписки «она разгуливала, ходила на маникюр, контактировала
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Так значит весь этот цирк с интерполом устроен из-за «кумы Юльки, ее мамы-начальницы и мужа из правоохранительных органов»?
Аноним, 21 апреля 2020 15:35
Я слышала часть записи и ничего там нет уничижающего в адрес болящей,просто личная беседа без намека на истерию,угрозу...Да и плохо рабоют органы,вычислить по голосу не составит труда компетентому составу,при всем уважении к правоохранителям это я подметила.И не тем вовсе они занимаются,нужно им узнать достоверность приведенных в тексте погрешностей данной особы,ведь был факт того что она везде наводила боевой раскрас и это она делала не самолично,а с помощью специалистов,а все это идет в разрез с ее самоизоляцией и сидением тупо дома ,это с ее слов.Она выходит реально нарушала многое ,почему ей не занимаются,ей не предъявляют факты нарушения?
Аноним, 21 апреля 2020 15:37
Наказать нужно и того и другого.Одну за,то,что моталась по городу,будучи зараженной и подвергала опасности жизни ни одной тысячи бердчан.Ну опять ,если бы соблюдала режим самоизоляции и никто бы не возмущался,а так на самом деле возмутитнльно

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