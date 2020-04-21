Худенький грабитель в белой маске взорвал банкомат Сбербанка в Ревде
09:53 21.04.2020
Злоумышленник был с клетчатой сумкой, зашел в торговый зал «Верного» в 21.50, крикнул, что при нем оружие, затем прогремел взрыв. Возможно, устройство было заложено снаружи, возможно, самодельное.
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