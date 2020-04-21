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75 дней до Победы: угостил бы я вас конфетами, сахаром, думаю, нет поди у вас

18:00 21.04.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Георгий Потапов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: угостил бы я вас конфетами, сахаром, думаю, нет поди у вас
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: угостил бы я вас конфетами, сахаром, думаю, нет поди у вас

75 дней до Победы: угостил бы я вас конфетами, сахаром, думаю, нет поди у вас75 дней до Победы: будет жив, приедет муж, расправит все морщиночкиЕщё 53 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

20 июня 1944 г. Добрый день. Здравствуй милая моя дочка Галя, не забыла ты меня? Это я твой папа, далеко я от тебя помечтал бы: я тебя вот целовал бы, ты теперь поди большая, посмотрел бы на тебя. Каждый день смотрю на карточке — это Галя, доченька моя, которая часто вспоминает, что долго нету папы моего. Милая ты доченька, Галечка моя, дождемся того дня, когда будет сидеть папочка и обнимет меня. А теперь, Галя, слушай маму и помогай. От меня свой передай горячий привет, родную. Люблю всех больше. За себя и за меня угостил бы я вас конфетами, сахаром, думаю, нет поди у вас. Галя, скажи своей родной маме, что папа скоро приедет. Надо не плакать, а веселиться. А пока, мои дорогие, до свидания, ваш родной папа.
Живу лучше вас, для меня лето веселое, а для вас тяжелое. Боря, Миша, любите маму, помогайте, она вас любит, так и меня скоро дождетесь. Целую много раз. (Подпись)

Передай и еще твоим братикам, Боре, Мише, низко кланяюсь и крепко целую. Я пока жив-здоров, чувствую себя хорошо и желаю вам. Счастливо, Галя, вырасти большой, здоровой. Я скоро приеду, неизвестно, когда. Ходи по ягоды и за грибами больше. К зиме жди меня. Слушай маму свою.
Ново Сибирск 13
Город Бердск
Обская № 20
Потаповой Гале Георгиевне
Полевая почта 43737
Потапов Георгий Лаврентьевич

75 дней до Победы: угостил бы я вас конфетами, сахаром, думаю, нет поди у вас

Фронтовик шлет весточку с фронта

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