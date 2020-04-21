Отправят в обсерваторы на 14 дней всех путешественников по России из Бердска

Горожане будут находиться в обсерваторе за свой счёт. Мера распространится на май и апрель.

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