Отправят в обсерваторы на 14 дней всех путешественников по России из Бердска
Горожане будут находиться в обсерваторе за свой счёт. Мера распространится на май и апрель.
Спасибо за ваш голос
Аноним, 21 апреля 2020 10:21
Счас
Аноним, 21 апреля 2020 10:24
Давно надо было за свой счет содержать этих путешественников.
Аноним, 21 апреля 2020 10:38
Вот с самого начала надо было это сделать! Кстати, в нашем подъезде заселились квартиранты с Алтайского края, приехали на подработку в Бердск... На них это распространяется?
Аноним, 21 апреля 2020 10:40
А что так мягко, может сразу сжигать, чтобы заразу не разносили? Для тех, кто не понял - это сарказм. Каким законом установлено сажать в тюрьму за поездку, ещё и чтобы человек сам платил за эту тюрьму? Если, судя по фотографии, это предложение санитарного врача города, то удивляться нечему.
Аноним, 21 апреля 2020 10:52
Ну нормально....кто из за границы заразу привозил им бесплатно... А теперь решили подзаработать. А кто работает в Новосибирске и других городах тоже в платный обсерватор. Бред какой-то
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