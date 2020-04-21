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Не парк, а город-сад: На 37 млн рублей отремонтируют городской парк в Бердске. Высадят 284 дерева

18:01 21.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Реконструкция парка начнется 23 апреля. Работы планируют завершить к концу лета.

Не парк, а город сад: На 37 млн рублей отремонтируют городской парк в Бердске. Высадят 284 дерева
Начинается благоустройство парка в Бердске

— Планируется высадка новых 284 деревьев в городском парке Бердска. Планируются замена водопровода и замена асфальтобетонного покрытия. Работы начнутся с 23 апреля и должны завершиться к концу августа 2020 года,- рассказал директор «РСУ «Сибирь» Артем Новиков.
В прошлом году власть не смогла найти подрядчика на благоустройство парка. Благоустраивать парк в 2020 году будет компания «РСУ «Сибирь.» Сумма запланированная на работы — 37 млн.рублей.

Подробности в ближайшее время.

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От редакции

Нужен ремонт парку?

ой, 21 апреля 2020 12:44
Подскажите, когда будет отремонтирован двор, отремонтированный в прошлом году по адресу г.Бердск, ул. Комсомольская, д. 24. Тротуар провалился вблизи детской площадки.
Евгений, 21 апреля 2020 13:57
В свою управляющию компанию пишите претензию. Они за это отвечают и могут напряч подрядчика, втечении гарантийного срока.
Аноним, 21 апреля 2020 13:20
Ну и фотоСтоят и не знают что делать.Кто эти люди?
Аноним, 21 апреля 2020 14:24
Думают как лучше поделить 37 лимонов!
Лина, 21 апреля 2020 19:44
Правильно все делают. Надо успеть попилить чутка.Пока секвестр не случился.
Аноним, 21 апреля 2020 13:47
Туалет надеюсь сделают нормальный
Аноним, 21 апреля 2020 13:58
вы не устали асфальт перекладывать? такая же дураЦкая затея как и фонтан.
Гость, 21 апреля 2020 18:57
Как "вечный" ремонт ДК.
Аноним, 21 апреля 2020 14:11
Смотрю на фото и что мы там видим? Руководили без средств индивидуальной защиты, собрались группой в общественном месте и даже не соблюдают положенное расстояние в полтора метра, да ещё и самоизоляцию нарушают? Нехороший пример показываете жителям Бердска, почему штраф на фиксированном фотофакте не выписан? Или штрафы это для других?
Андрей, 21 апреля 2020 19:07
Им незя,они власть! Она сама штрафы сколько хочешь выпишет
Аноним, 21 апреля 2020 16:21
С 23 апреля весь парк выпилят под ноль, судя по предыдущим планам освобождения места под списанный металлолом? Откуда посадят 284 дерева, если речь весь год шла про саженцы? И будет у нас окончательно пустырь Горького с 284 саженцами, дай бог из которых 28 приживутся! Лето будет жарким и теперь ни метра тени не останется в центральном пустыре Бердска.
Аноним, 21 апреля 2020 18:47
На фото вижу Исламову Е.И.,она,что сейчас в должности дизайнера по ландшафту? Вроде ведь была первой чиновницей на протяжении многих лет в администрации Бердска,пересидела многих,а сейчас планирует паркоустройство,да,поистине незаменима.
Аноним, 21 апреля 2020 19:08
Цитрусовод, куда же без неё!
аноним, 21 апреля 2020 19:10
мне за нее стыдно!
Аноним, 21 апреля 2020 19:30
а вы в последний раз когда с ней общались?Человек на своем месте,очень доброжелательная,душой болеющая за свое дело.С ней настолько преобразилась работа ДК.Какие праздники для детей они устраивают со своим коллективом.Два года ходим с ребеном на танцы и видим это
Аноним, 21 апреля 2020 20:10
Вам до Исламовой как до Луны пешком! А самое главное, что мнение не далёких, слава богу её не интересует! Она то точно незаменима, а вот таких как вы заменить на раз, два, три! Убогие людишки-и душой и мозгом...
Аноним, 21 апреля 2020 19:27
НВР:
Лучше бы пенсии добавили...
Как на 9500 прожить и это со всеми соцвыплатами......
Прикалываются над народом...
Александр, 21 апреля 2020 19:31
Елена Ивановна является директором Городского ДК, а парк в ее подчинении.
Аноним, 21 апреля 2020 19:38
Так она директор ДК, и парк относится к ДК.
Аноним, 21 апреля 2020 20:07
Господи, да для таких "комментаторов" делать в городе скоро вообще никто ничего не захочет! Лишь бы унизить человека, облить грязью и весь свой негатив выплеснуть! Некоторым и Короновирус не надо, они от своей желчи и яда скоро захлебнутся! Вы в ДК то давно вообще были? Только Исламова при её организаторских способностях и огромном опыте вытягивает на своих плечах ремонт здания, на которое на протяжении многих лет всем наплевать было! И знали бы скольких усилий ей это стоит! Человек сутками на рабочем месте находится! А диванным комментаторам, которые свой зад от дивана лишний раз открывают только чтобы за пузырем сходить, совет-языки свои засуньте в одно место!

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