Не парк, а город-сад: На 37 млн рублей отремонтируют городской парк в Бердске. Высадят 284 дерева

Начинается благоустройство парка в Бердске

— Планируется высадка новых 284 деревьев в городском парке Бердска. Планируются замена водопровода и замена асфальтобетонного покрытия. Работы начнутся с 23 апреля и должны завершиться к концу августа 2020 года,- рассказал директор «РСУ «Сибирь» Артем Новиков.

В прошлом году власть не смогла найти подрядчика на благоустройство парка. Благоустраивать парк в 2020 году будет компания «РСУ «Сибирь.» Сумма запланированная на работы — 37 млн.рублей.

Подробности в ближайшее время.