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Мыл хлоркой подъезд дома первой заболевшей COVID-19 в Бердске после ее эвакуации городской Центр дезинфекции

20:13 21.04.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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На сайте Роспотребнадзора существуют рекомендации от 3-4 апреля, чем обрабатывать жилье. Например, это растворы с хлорсодержащими веществами — гипохлорит натрия, гипохлорит кальция. Девушка вернулась из Сочи.

Мыл хлоркой подъезд дома первой заболевшей COVID 19 в Бердске после ее эвакуации городской Центр дезинфекции
Виктор Матко рассказал о способах дезинфекции жилища

Как продезинфицировали дом первой заболевшей коронавирусом в Бердске, рассказал главный врач бердского Центра гигиены и эпидемиологии Виктор Матко сегодня, 21 апреля.

— По месту жительства мероприятия по дезинфекции проводил Городской центр дезинфекции сразу после ее эвакуации. Они прибыли по заявке, провели обработку мест общего пользования и места проживания заболевшей. Чем проводится дезинфекция? Есть рекомендации на сайте Роспотребнадзора от 3-4 апреля. Например, это растворы с хлорсодержащими веществами — гипохлорит натрия, гипохлорит кальция. Любым хлорсодержащим веществом, — рассказал Виктор Матко.

При этом каждый совет дома, учитывая эпидобстановку, может обратиться в управляющую компания с просьбой обрабатывать поверхности мест общего пользования дезинфицирующими средствами. Если же в подъезде дома регистрируется случай заражения коронавирусом, то к жильцам приезжает специализированная организация, которая проводит дезинфекции профессионально. Уничтожает возможное попадание возбудителя на предметы.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Бердске 15 апреля. Девушка вернулась в Бердск из Сочи 31 марта. Там она провела 5 дней. Сейчас девушка находится в инфекционной больнице Новосибирска №1.

Автор видео Марина Волкова

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От редакции

Смыли коронавирус?

Родной язык, 21 апреля 2020 11:30
"Афтар", слово "ГИПОХЛОРИт" оканчивается на буковку "Д".
Аноним, 21 апреля 2020 12:09
Для отмороженных гениев правописания, таких, как Родной язык, 21 апреля 2020 11:30 :
Гипохлориты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипохлориты

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