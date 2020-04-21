246 организаций как системообразующих утвердил Минпромторг

Автомобильная промышленность, авиационная промышленность, радиоэлектронная промышленность, станкостроение, нефтегазовое машиностроение, судостроение и другие.

Правительство утвердило список предприятий

17 апреля по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утверждён перечень системообразующих организаций.

В перечень вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям:

Автомобильная промышленность.



Авиационная промышленность.Радиоэлектронная промышленность.Станкостроение.Нефтегазовое машиностроение.Судостроение.Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность.Тяжелое машиностроение.Лесопромышленный комплекс.Легкая промышленность.Химическая промышленность.Железнодорожное машиностроение.Промышленность социально значимых товаров.Промышленность обычных вооружений.Промышленность боеприпасов и спецхимии.Данные отрасли будут дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям.

Также, на этой неделе будет утвержден перечень системообразующих организаций по следующим отраслям промышленности:

Фармацевтическая промышленность.

Медицинская промышленность.

Металлургия.

Сельскохозяйственное машиностроение.



Специализированное машиностроение.Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности.Промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций.Производство изделий народных художественных промыслов.Оптовая и розничная торговля.Мебельная промышленность.На базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) реализован механизм мониторинга состояния всех организаций из перечня. Механизм позволит выявлять возникающие критические ситуации и своевременно на них реагировать.

Со списком организаций можно ознакомиться по ссылке http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/

Источник: minpromtorg.gov.ru