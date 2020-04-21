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246 организаций как системообразующих утвердил Минпромторг

14:45 21.04.2020 Фото: pixabay.com
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Автомобильная промышленность, авиационная промышленность, радиоэлектронная
промышленность, станкостроение, нефтегазовое машиностроение, судостроение и другие.

246 организаций как системообразующих утвердил Минпромторг
Правительство утвердило список предприятий
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
246 организаций как системообразующих утвердил Минпромторг

246 организаций как системообразующих утвердил МинпромторгКремль: не все регионы готовы к пандемииЕщё 36 новостей

17 апреля по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утверждён перечень системообразующих организаций.

В перечень вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям:

Автомобильная промышленность.

Авиационная промышленность.
Радиоэлектронная промышленность.
Станкостроение.
Нефтегазовое машиностроение.
Судостроение.
Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность.
Тяжелое машиностроение.
Лесопромышленный комплекс.
Легкая промышленность.
Химическая промышленность.
Железнодорожное машиностроение.
Промышленность социально значимых товаров.
Промышленность обычных вооружений.
Промышленность боеприпасов и спецхимии.
Данные отрасли будут дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям.

Также, на этой неделе будет утвержден перечень системообразующих организаций по следующим отраслям промышленности:

Фармацевтическая промышленность.
Медицинская промышленность.
Металлургия.
Сельскохозяйственное машиностроение.

Специализированное машиностроение.
Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций.
Производство изделий народных художественных промыслов.
Оптовая и розничная торговля.
Мебельная промышленность.
На базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) реализован механизм мониторинга состояния всех организаций из перечня. Механизм позволит выявлять возникающие критические ситуации и своевременно на них реагировать.

Со списком организаций можно ознакомиться по ссылке http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/

Источник: minpromtorg.gov.ru

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От редакции

Ваше предприятие получит помощь от государства?

Аноним, 21 апреля 2020 15:00
Какие из этих предприятий - частные, какие на 50%+1 принадлежат государству, а какие вообще негосударственные, а частные зарубежные?
Системообразующее - это такое предприятие, которое может работать в убыток, в котором могут воровать и списывать наворованное, но государство все-равно будет его поддерживать деньгами налогоплательщиков, потому что ... Что?

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