246 организаций как системообразующих утвердил Минпромторг

17 апреля по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утверждён перечень системообразующих организаций.
В перечень вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям:
Автомобильная промышленность.
Радиоэлектронная промышленность.
Станкостроение.
Нефтегазовое машиностроение.
Судостроение.
Тяжелое машиностроение.
Лесопромышленный комплекс.
Легкая промышленность.
Химическая промышленность.
Промышленность социально значимых товаров.
Промышленность обычных вооружений.
Промышленность боеприпасов и спецхимии.
Данные отрасли будут дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям.
Также, на этой неделе будет утвержден перечень системообразующих организаций по следующим отраслям промышленности:
Фармацевтическая промышленность.
Медицинская промышленность.
Металлургия.
Сельскохозяйственное машиностроение.
Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности.
Промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций.
Производство изделий народных художественных промыслов.
Оптовая и розничная торговля.
На базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) реализован механизм мониторинга состояния всех организаций из перечня. Механизм позволит выявлять возникающие критические ситуации и своевременно на них реагировать.
Со списком организаций можно ознакомиться по ссылке http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/
Источник: minpromtorg.gov.ru
Системообразующее - это такое предприятие, которое может работать в убыток, в котором могут воровать и списывать наворованное, но государство все-равно будет его поддерживать деньгами налогоплательщиков, потому что ... Что?