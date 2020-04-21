Когда произойдет пик заболеваний COVID-10 в Бердске и России, рассказал главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Виктор Матко

По словам Виктора Матко, новая инфекция не вышла на плато. По его оценке, Россия не достигла даже середины эпидемиологического периода коронавируса.

Когда закончится пик пандемии коронавируса, ответил Виктор Матко

Когда закончится пандемия коронавируса в России и Бердске. На этот вопрос ответил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Бердска Виктор Матко сегодня, 21 апреля.

— Мы еще даже середины эпидемиологического периода не прошли. Статистика накапливается. Говорить какая страна и как пройдет этот эпидемический период регистрации коронавирусной инфекции — преждевременно. Вот закончится эпидподъем и лечение всех заболевших, тогда медицинские работники перейдут на обследование здорового населения, чтобы изучить состояние движения вирусной инфекции среди разных возрастных групп населения. По данным Роспотребнадзора России около 40% населения перенесли это инфицирование без проявления симптомов.

По современным данным, за два дня по проявления симптомов COVID-19 человек уже может быть заразен как воздушно-капельным, так и контактным способом передачи. Далее проходит период всей клинический картины до полного выздоровления. После этого еще несколько дней через желудочно-кишечный тракт выделяется вирус.

Так когда можно поставить точку в пандемии коронавируса?

— Как только будет зарегистрирован последний случай коронавируса в регионе и в России, а также во всех странах, только тогда можно сказать, что эпидемический период коронавирусной инфекции 2019-2020 годов закончен. Мы еще изучаем это заболевания. Прогнозы, как пессимистические, так и оптимистические, среди ученых имеются. И каждый высказывает свою точку зрения. Необходимо изучить явление, а потом делать выводы. Мы не знаем, как иммунитет переболевшего человека покажет себя в другой раз при заболевании коронавирусом. Попадая в организм человека, вирус претерпевает изменения, мутирует. Мутация может быть в сторону усиления или ослабления, — отметил Виктор Матко.

Как сообщают российские ученые, пик распространения коронавирусной инфекции в России произойдет в конце апреля или начале мая.

— У нас две столицы — Москва и Санкт-Петербург. Это регионы, где сегодня регистрируются самые большие цифры заболеваний. Вчера статистика показала меньше больных на 2000 человек в Москве. Посмотрим, переломный момент или нет. Инфекция не вышла на плато. По одному дню рано делать прогнозы, — резюмировал главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Бердска.