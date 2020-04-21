Когда произойдет пик заболеваний COVID-10 в Бердске и России, рассказал главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Виктор Матко

Когда закончится пандемия коронавируса в России и Бердске. На этот вопрос ответил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Бердска Виктор Матко сегодня, 21 апреля.
— Мы еще даже середины эпидемиологического периода не прошли. Статистика накапливается. Говорить какая страна и как пройдет этот эпидемический период регистрации коронавирусной инфекции — преждевременно. Вот закончится эпидподъем и лечение всех заболевших, тогда медицинские работники перейдут на обследование здорового населения, чтобы изучить состояние движения вирусной инфекции среди разных возрастных групп населения. По данным Роспотребнадзора России около 40% населения перенесли это инфицирование без проявления симптомов.
По современным данным, за два дня по проявления симптомов COVID-19 человек уже может быть заразен как воздушно-капельным, так и контактным способом передачи. Далее проходит период всей клинический картины до полного выздоровления. После этого еще несколько дней через желудочно-кишечный тракт выделяется вирус.
Так когда можно поставить точку в пандемии коронавируса?
— Как только будет зарегистрирован последний случай коронавируса в регионе и в России, а также во всех странах, только тогда можно сказать, что эпидемический период коронавирусной инфекции 2019-2020 годов закончен. Мы еще изучаем это заболевания. Прогнозы, как пессимистические, так и оптимистические, среди ученых имеются. И каждый высказывает свою точку зрения. Необходимо изучить явление, а потом делать выводы. Мы не знаем, как иммунитет переболевшего человека покажет себя в другой раз при заболевании коронавирусом. Попадая в организм человека, вирус претерпевает изменения, мутирует. Мутация может быть в сторону усиления или ослабления, — отметил Виктор Матко.
Как сообщают российские ученые, пик распространения коронавирусной инфекции в России произойдет в конце апреля или начале мая.
— У нас две столицы — Москва и Санкт-Петербург. Это регионы, где сегодня регистрируются самые большие цифры заболеваний. Вчера статистика показала меньше больных на 2000 человек в Москве. Посмотрим, переломный момент или нет. Инфекция не вышла на плато. По одному дню рано делать прогнозы, — резюмировал главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Бердска.