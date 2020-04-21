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Когда произойдет пик заболеваний COVID-10 в Бердске и России, рассказал главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Виктор Матко

21:42 21.04.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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По словам Виктора Матко, новая инфекция не вышла на плато. По его оценке, Россия не достигла даже середины эпидемиологического периода коронавируса.

Когда произойдет пик заболеваний COVID 10 в Бердске и России, рассказал главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Виктор Матко
Когда закончится пик пандемии коронавируса, ответил Виктор Матко
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Когда произойдет пик заболеваний COVID 10 в Бердске и России, рассказал главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Виктор Матко

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Когда закончится пандемия коронавируса в России и Бердске. На этот вопрос ответил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Бердска Виктор Матко сегодня, 21 апреля.

— Мы еще даже середины эпидемиологического периода не прошли. Статистика накапливается. Говорить какая страна и как пройдет этот эпидемический период регистрации коронавирусной инфекции — преждевременно. Вот закончится эпидподъем и лечение всех заболевших, тогда медицинские работники перейдут на обследование здорового населения, чтобы изучить состояние движения вирусной инфекции среди разных возрастных групп населения. По данным Роспотребнадзора России около 40% населения перенесли это инфицирование без проявления симптомов.

По современным данным, за два дня по проявления симптомов COVID-19 человек уже может быть заразен как воздушно-капельным, так и контактным способом передачи. Далее проходит период всей клинический картины до полного выздоровления. После этого еще несколько дней через желудочно-кишечный тракт выделяется вирус.

Так когда можно поставить точку в пандемии коронавируса?

— Как только будет зарегистрирован последний случай коронавируса в регионе и в России, а также во всех странах, только тогда можно сказать, что эпидемический период коронавирусной инфекции 2019-2020 годов закончен. Мы еще изучаем это заболевания. Прогнозы, как пессимистические, так и оптимистические, среди ученых имеются. И каждый высказывает свою точку зрения. Необходимо изучить явление, а потом делать выводы. Мы не знаем, как иммунитет переболевшего человека покажет себя в другой раз при заболевании коронавирусом. Попадая в организм человека, вирус претерпевает изменения, мутирует. Мутация может быть в сторону усиления или ослабления, — отметил Виктор Матко.

Как сообщают российские ученые, пик распространения коронавирусной инфекции в России произойдет в конце апреля или начале мая.

— У нас две столицы — Москва и Санкт-Петербург. Это регионы, где сегодня регистрируются самые большие цифры заболеваний. Вчера статистика показала меньше больных на 2000 человек в Москве. Посмотрим, переломный момент или нет. Инфекция не вышла на плато. По одному дню рано делать прогнозы, — резюмировал главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Бердска.

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От редакции

Соблюдаете режим самоизоляции?

Аноним, 21 апреля 2020 13:01
Местный Мясников начал глаголить обо всём и ни о чём,отдыхать уже пора, Виктор Николаевич,а не гадать на бараньих косточках.
Новый мэр, 21 апреля 2020 14:33
А что вы хотите от него, точную дату? Этого вам и Мясников не скажет,но если только из Кремля не попросят.
Аноним, 21 апреля 2020 17:29
Да давно уже пора - на пенсию нашему засидевшемуся. Всю жизнь ничего не делая провёл. Лепота...
Аноним, 21 апреля 2020 22:51
Он специалист,а в данной ситуации эксперт,и за слова свои ответить сможет.Замолчите,соблюдайте режим,слушайте что вам советуют.

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