21.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Больной коронавирусом подключен к ИВЛ – человек при смерти? Ответил главный реаниматолог Новосибирской области Владимир Кохно

15:45 21.04.2020, Алена Романцова Фото: pxhere.com
0

Владимир Николаевич рассказал, что для области сейчас закупают 130 аппаратов ИВЛ, они дышат за пациентов. Больных в среднем состоянии подключают к кислороду через маску и трубки.

Больной коронавирусом подключен к ИВЛ – человек при смерти? Ответил главный реаниматолог Новосибирской области Владимир Кохно
Коронавирус уносит жизни людей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Больной коронавирусом подключен к ИВЛ – человек при смерти? Ответил главный реаниматолог Новосибирской области Владимир Кохно

В обсерватор поместили и проверяют на коронавирус маму зараженной после поездки в Сочи девушки 29 лет из БердскаБольной коронавирусом подключен к ИВЛ – человек при смерти? Ответил главный реаниматолог Новосибирской области Владимир КохноЕщё 760 новостей

В каком случае человека подключают к аппарату ИВЛ, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал главный анестезиолог-реаниматолог Новосибирской области Владимир Кохно. Напомним, Владимир Николаевич рассказывал, что для области и Бердска заказано 130 аппаратов искусственной вентиляции легких. Медики готовятся к эпидемии коронавируса. Напомним, в регионе появилась уже четвертая жертва смертельного вируса. Всего на 21 апреля в области 135 зараженных. Многие заболевшие тяжелой формой этого опасного вируса нуждаются в вентиляции легких из-за осложнений.

— Есть специальные параметры, при которых показано подключение ИВЛ. При коронавирусе подключат ли человека к ИВЛ зависит от того, насколько поражены легкие. Вентиляция легких может быть инвазивная (человек без сознания) и неинвазивная (в сознании). Аппарат ИВЛ протезирует функцию дыхания, для обеспечения кислородом всех органов и сердца, чтобы оно не остановилось. Проще говоря – аппарата дышит за человека, — рассказал Владимир Кохно 21 апреля.

Кроме аппаратов ИВЛ в больницах существуют точки подключения кислорода – это подключение маски и трубочек к носу с кислородом. Кислород подключают, когда человек в среднем состоянии, рассказал главный реаниматолог. Ее организовать в стационаре не сложно.

— Подачу кислорода нужно просто оборудовать – от источника кислорода протягиваются линии. Это делают от кислородной станции, она есть в любой больнице, где есть лежачие больные, или даже от кислородного баллона, — уточнил Владимир Николаевич.

Также напомним, накануне в регионе начал работать инфекционный госпиталь на базе больницы №11 Новосибирска, где 642 коек и 386 точек подключения к кислороду. Также 76 аппаратов ИВЛ.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет эпидемия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почти 128 миллионов долларов собрала для борьбы с коронавирусом Леди Гага на концерте "One world: together at home"
16:05 21-04-2020
Почти 128 миллионов долларов собрала для борьбы с коронавирусом Леди Гага на концерте
БердскВ обсерватор поместили и проверяют на коронавирус маму зараженной после поездки в Сочи девушки 29 лет из Бердска
16:00 21-04-2020
В обсерватор поместили и проверяют на коронавирус маму зараженной после поездки в Сочи девушки 29 лет из Бердска
Клип Киркорова "Романы" номинирован на приз нью-йоркского кинофестиваля INYFF
15:55 21-04-2020
Клип Киркорова
Стало известно редкое имя дочери Данилы Козловского и Ольги Зуевой
15:49 21-04-2020
Стало известно редкое имя дочери Данилы Козловского и Ольги Зуевой
БердскБольной коронавирусом подключен к ИВЛ – человек при смерти? Ответил главный реаниматолог Новосибирской области Владимир Кохно
15:45 21-04-2020
Больной коронавирусом подключен к ИВЛ – человек при смерти? Ответил главный реаниматолог Новосибирской области Владимир Кохно
100 кроватей пожертвует в больницы для борьбы с коронавирусом продюсер Максим Фадеев
15:39 21-04-2020
100 кроватей пожертвует в больницы для борьбы с коронавирусом продюсер Максим Фадеев
Все о льготной ипотеке под 6,5% годовых
15:34 21-04-2020
Все о льготной ипотеке под 6,5% годовых
БердскРасхватали за день электробритвы «Бердск» с выставки-продажи в ЦУМе Новосибирска 1
15:30 21-04-2020
Расхватали за день электробритвы «Бердск» с выставки-продажи в ЦУМе Новосибирска
Надоели дети: искромсала дочек ножиком мамка в Башкирии 1
15:15 21-04-2020
Надоели дети: искромсала дочек ножиком мамка в Башкирии
5642 человек заболели за 21 апреля коронавирусной инфекции COVID-2019 в 78 регионах России 1
15:07 21-04-2020
5642 человек заболели за 21 апреля коронавирусной инфекции COVID-2019 в 78 регионах России