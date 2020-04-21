21.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

29 человек умерли от коронавируса 20 апреля в Москве

14:30 21.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхи. Четверо из скончавшихся страдали сахарным диабетом.

29 человек умерли от коронавируса 20 апреля в Москве
Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Среди умерших — пациенты от 31 года до 94 лет. У 31-летнего пациента установлен диагноз «Двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом».

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхи. Четверо из скончавшихся страдали сахарным диабетом.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

Источник: mosgorzdrav.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть хронические заболевания?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почти 128 миллионов долларов собрала для борьбы с коронавирусом Леди Гага на концерте "One world: together at home"
16:05 21-04-2020
Почти 128 миллионов долларов собрала для борьбы с коронавирусом Леди Гага на концерте
БердскВ обсерватор поместили и проверяют на коронавирус маму зараженной после поездки в Сочи девушки 29 лет из Бердска
16:00 21-04-2020
В обсерватор поместили и проверяют на коронавирус маму зараженной после поездки в Сочи девушки 29 лет из Бердска
Клип Киркорова "Романы" номинирован на приз нью-йоркского кинофестиваля INYFF
15:55 21-04-2020
Клип Киркорова
Стало известно редкое имя дочери Данилы Козловского и Ольги Зуевой
15:49 21-04-2020
Стало известно редкое имя дочери Данилы Козловского и Ольги Зуевой
БердскБольной коронавирусом подключен к ИВЛ – человек при смерти? Ответил главный реаниматолог Новосибирской области Владимир Кохно
15:45 21-04-2020
Больной коронавирусом подключен к ИВЛ – человек при смерти? Ответил главный реаниматолог Новосибирской области Владимир Кохно
100 кроватей пожертвует в больницы для борьбы с коронавирусом продюсер Максим Фадеев
15:39 21-04-2020
100 кроватей пожертвует в больницы для борьбы с коронавирусом продюсер Максим Фадеев
Все о льготной ипотеке под 6,5% годовых
15:34 21-04-2020
Все о льготной ипотеке под 6,5% годовых
БердскРасхватали за день электробритвы «Бердск» с выставки-продажи в ЦУМе Новосибирска 1
15:30 21-04-2020
Расхватали за день электробритвы «Бердск» с выставки-продажи в ЦУМе Новосибирска
Надоели дети: искромсала дочек ножиком мамка в Башкирии 1
15:15 21-04-2020
Надоели дети: искромсала дочек ножиком мамка в Башкирии
5642 человек заболели за 21 апреля коронавирусной инфекции COVID-2019 в 78 регионах России 1
15:07 21-04-2020
5642 человек заболели за 21 апреля коронавирусной инфекции COVID-2019 в 78 регионах России