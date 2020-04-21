Список обязательных ежегодных медицинских процедур для женщин от 18 до 40 лет

Возраст в период от 18 до 35 лет все расценивают как благоприятное время, когда происходит расцвет женского здоровья

Медики обязывают женщин раз в год проходить обследования у гинеколога – это для того, чтобы проблемы не копились и решались своевременно. К сожалению, женщины и девушки обращаются за квалифицированной помощью только тогда, когда уже существуют тревожные сигналы, которые, как снежный ком, накопившись, обрушиваются на голову с массой «побочных эффектов». Но этого можно избежать, если ежегодно проходить обследования и сдавать анализы.

Что нужно делать, чтобы контролировать своё здоровье

Возраст в период от 18 до 40 лет все расценивают как благоприятное время, когда происходит расцвет женского здоровья, и медицина может только навредить, а обращение к врачам – просто лишняя трата времени и денег. Молодой организм совершенно не беспокоит. Но, следуя медицинским наблюдениям, такая самоуверенность может быть опасной, потому что большая часть заболеваний может протекать бессимптомно.

Чтобы избежать многих проблем в будущем, следует взять за привычку ежегодно сдавать некоторые анализы – их результаты позволят либо спокойно жить дальше, либо решить возникшие проблемы сразу, минуя более сложные. Важно проходить УЗИ молочных желез и маммографию, которые позволят:

фиксировать и отслеживать рост кистозных образований;

контролировать состояние груди у кормящих мам или беременных женщин;

обнаруживать увеличенные лимфоузлы;

если имеются грудные импланты – отслеживать их текущее состояние, что очень важно в современной жизни.



К слову, маммография является обязательным анализом для женщин после 35 лет, особенно если они находятся в особой группе риска, то есть онкология наблюдалась у кровных родственниц или имеются определенные наследственные заболевания. Процедура показана женщинам с 5 по 10 день цикла.

Медики утверждают, что маммография способна выявить примерно до 95 процентов всех патологических грудных новообразований. Но есть одна поправка – процедура редко применяется к особам женского пола до 30-летнего возраста, поскольку в этот период ткани железы слишком плотные и результаты исследований могут оказаться ошибочными.

Процедура УЗИ малого таза

Страшную болезнь – рак яичников – способна выявить на ранней стадии процедура УЗИ малого таза. Можно даже не знать о существовании такого недуга и не ощущать совершенно никакого дискомфорта, но это не защищает от образования опухоли в данных органах. Единственное, что может косвенно указать на уже образовавшуюся проблему – это боль и тяжесть внизу живота.

Анализы на ПЦР



Этот метод предполагает принципы молекулярной биологии – сдаются кровь и моча утром натощак. Даже если у женщины много лет один и тот же партнер, следует сдавать подобный анализ.

Мазок на цитологию

Честно говоря, мало кто захочет проходить какие-либо дискомфортные процедуры или сдавать анализы без веских на то причин.

Мазок на цитологию необходимо сдавать хотя бы единожды каждый год, поскольку он позволяет определить предраковые (или уже имеющиеся раковые) клетки во влагалище женщины, а также шейке её матки. Это один из немногих видов рака, который возможно предотвратить с помощью скрининга.

Если бы все женщины мира более трепетно относились к своему личному здоровью, то статистика особ с подобным заболеванием значительно бы уменьшилась. Врачи некоторых стран (например, в Австралии) предложили даже делать прививки девушкам, так как основной причиной появления рака шейки матки была названа папилломавирусная инфекция человека (ВПЧ). Кто-то уже сталкивался с ней, кто-то даже не знает примерно, с чем она связана и как проявляется. В любом случае, следует знать о ряде признаков, которые указывают на её наличии. Прежде всего это:

периодически повторяющиеся кровотечения;

наличие влагалищных выделений;

боль и ощущение дискомфорта во время сексуальных контактов;

периодические боли в пояснице;

потеря веса.



Несомненно, эти все признаки могут указывать и на другие недуги, которые большинство женщин просто игнорируют. Хотелось бы, чтобы это всё были временные трудности, но лучше удостовериться в том, что это – именно так. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не пускать ситуацию на самотек, а убедиться в непоколебимом женском здоровье.

Источник: rsute.ru