Обряды на здоровье и исцеление в Светлую седмицу после Пасхи

Многие люди убеждены, что различные обряды и заговоры в Светлую неделю с 20 по 26 апреля усиливают свое действие, а потому стараются использовать эту возможность в своих целях.

В период первой недели после Пасхи принято продолжать веселиться и радоваться воскрешению Христа

Первая неделя после Пасхи называется Светлой седмицей. Многие люди убеждены, что различные обряды и заговоры в это время усиливают свое действие, а потому стараются использовать эту возможность в своих целях. Однако стоит помнить, что проведенные ритуалы получат огромную силу только в том случае, если будут направлены на добро или чтобы получить исцеление от тяжелых болезней. Церковнослужители напомнили, чем можно заниматься в это время, чтобы не прогневить Высшие силы.

Первая неделя после Пасхи: правила и традиции

В период первой недели после Пасхи принято продолжать веселиться и радоваться воскрешению Христа. Светлая седмица — один из самых веселых и жизнерадостных периодов у православных христиан. В это время заканчивается пост, а это значит, что можно употреблять любую пищу, а также вино. Однако не стоит забывать об умеренности. Ведь чрезмерное употребление алкоголя – это не только вредно, но и противоречит духовному смыслу праздника Пасхи.

В период Светлой седмицы необходимо раздавать милостыню, помогать нуждающимся, щедро угощать своих гостей и дарить им небольшие презенты. Хорошо в это время сделать взнос в какой-нибудь благотворительный фонд. Во время Пасхальной недели следует воздержаться от тяжелого физического труда. Лучше посвятить это время отдыху и развлечениям, хотя церковь и не запрещает заниматься домашними делами.

На протяжении всей Пасхальной недели все желающие могут пойти в церковь и позвонить в колокола. Незамужние девушки, что мечтали поскорее выйти замуж, старались первыми пойти в колокольню и огласить округу колокольным звоном.

В период первой недели после Пасхи устраиваются смотрины. Некоторые девушки проводят любовные привороты. Самым простым вариантом считалось положить в карман своему избраннику освященное пасхальное яйцо или кусочек праздничного кулича.

Обряд на пасхальном рушнике в период первой недели после Пасхи

Многим известно, что пасхальный рушник обладает большими целебными свойствами. Поэтому его нередко используют в обрядах на исцеление от болезней.

Для проведения обряда необходимо взять новый рушник или небольшой отрез чистой ткани. Чтобы он получил магические свойства, нужно завернуть в него освященный пасхальный кулич и оставить на время Пасхи.

После Пасхи рушник нужно спрятать, а во время болезни использовать по назначению. То есть больной человек должен вытереться магическим рушником после умывания. Люди верят, что вместе с водой человек избавится от своего недуга.

Согласно давним преданиям, если застелить магическим рушником праздничный стол, а потом вытереть им рабочий стол, то это поможет человеку избавиться от проблем и завистников на работе.

Обряды на здоровье с использованием яиц в период первой недели после Пасхи

Многие люди верят, что в период первой недели после Пасхи можно избавиться от любой болезни с помощью крашеных на Пасху яиц.

В зависимости от заболевания берут определенного цвета яйцо. К примеру, чтобы излечиться от болезней костей и кожных заболеваний, нужно взять яйцо красного цвета. Если человек страдает от болезней сердца, то ему помогут зеленые яйца. Гормональные проблемы лечат яйцами голубого цвета, дыхательных путей — синими, а нервную систему — фиолетовыми.

Если у человека не было подходящего цвета яйца на Пасху, то можно его покрасить и в период Светлой седмицы отдельно для того, чтобы провести обряд.

Проводят обряд следующим образом — яйцом обкатывают больное место у человека, одновременно читая молитву о помощи об исцелении. Затем яйцо следует закопать под определенным деревом: мужчине — под тополей, а женщине — под осиной.

Подобный обряд можно проводить и после окончания пасхальных увеселений. Для этого лишь нужно сохранить скорлупу освященных на Пасху крашенок. Считается, что они также обладают целебными свойствами. Волшебную силу имеет также вода, в которой варились яйца на Пасху. Люди верят, если умыться ею после праздника, то можно укрепить свое здоровье и надолго сохранить красоту.

Источник: rsute.ru