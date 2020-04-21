«Я первая попаду под каток коронавируса»: Запугал пенсионеров и детей COVID-19 приехавший из Краснодарского края перегонщик авто в Бердске

Пенсионерка недоумевает: почему сосед не соблюдает предписанный законом режим самоизоляции. Он является потенциальной угрозой для бердчан заражения коронавиурсом. Но мужчина собирается в очередную поездку. Кто защитит здоровье горожан?

Многие регионы ужесточают проезд через границу из-за коронавируса

Встревожена тем, что сосед по лестничной площадке перегоняет автомобили по всей России жительница Бердска Евгения. В другое время бердчанка бы не обратила на это внимание, да вот только в мире объявлена пандемия коронавируса, а в России действует режим самоизоляции до 30 апреля.

— Вчера он пригнал машину из Краснодарского края. Там на данный момент 461 случаев заражений. Он как туда добирается — на самолетах, поездах, а возвращается на машине, которую гонит для покупателя. Его уговорами не возьмешь. Он «пробитый», а мы теперь как заложники. В доме живут и старики и дети. Я — пенсионерка у меня есть хроническое заболевание. Я первая попаду под этот каток коронавируса, а он собирается продавать машину и ехать за следующей в другой регион. А нам что делать? — недоумевает Евгения в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 апреля.

Женщина уже нашла информацию о том, что все прибывающие с другого региона должны находиться на 14-дневном карантине.

— Позвонила в 112, отправили к участковому, а он сказал, что такие путешественники не попадают под карантин. В Роспотребнадзоре трубку не берут, администрация этим не занимается. Получается, все у нас на словах? — вздыхает бердчанка.

Ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» прокомментировал главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Бердска Виктор Матко. Он, напомним, уже сообщал, что всех прибывших на территорию Новосибирской области автоматом отправят в обсерватор. Такая мера борьбы с коронавирусом продлится апрель и май. При этом новое правило касается всех, кто разъезжает по стране без уважительной причины.

— Лица, прибывающие в любой субъект Российской Федерации подлежат обсервации на 14 календарных дней. Это лица, которые прибыли из-за рубежа и других территорий, где зарегистрирована коронавирусная инфекция. Не нужно обольщаться, что человек приехал к знакомым и будет проживать в гостинице, что он не будет подвергнут обсервации, — заявил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Бердска Виктор Матко сегодня, 21 апреля.

При этом граждане находятся в обсерваторе за свой счет. Продлят ли такую меру, зависит от эпидситуации.

Стоит отметить, что прежде чем прибыть на территорию другой области, жителю Новосибирской области необходимо обратиться за справкой в лечебное учреждение и Центр гигиены и эпидемиологии по месту жительства о том, что он не является больным, переболевшим и контактным с больным.

— Это постановления главного санитарного врача РФ №9,10 и 11, которые изданы в апреле 2020 года. Фамилии людей, которые приехали из других регионов должны быть у Роспотребнадзора и в лечебном учреждении. Нужно обратиться в Роспотребнадзор, назвать данные человека, чтобы свериться в информации о том, должен ли гражданин находиться на самоизоляции, — рассказал Виктор Николаевич.

На контроле должны быть все жители Новосибирской области приехавшие автобусом, самолетом, автомобилем и речным транспортом. Есть люди, которые попали под постановление, а есть и те, которые сами заявили о себе. За всеми этими людьми устанавливается медицинский контроль на 14 дней.

Сообщить о нарушении режима самоизоляции можно в Роспотребнадзор Новосибирской области по телефону — (8383)-332-05- 58.

— При пресечении границ Краснодарского края и Новосибирской области всех путешественников должны опрашивать, кто такой и куда следует, а после направить в обсерватор. При этом данные об этом передаются в местный Роспотребнадзор и МВД. Если он нарушает предписания, то его должны оштрафовать и поместить в обсерватор принудительно на 14 дней. И так происходит при пересечении каждой границы. Так можно и все лето в обсерваторе просидеть, — заключил Виктор Матко.

Постановление о помещении в обсерватор всех путешественников России