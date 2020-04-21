В обсерватор поместили и проверяют на коронавирус маму зараженной после поездки в Сочи девушки 29 лет из Бердска

Зараженная девушка 15 дней лечилась дома и общалась с матерью. Женщина находится в обсерваторе госпиталя «Ветеранов войн» Новосибирска, состояние ее удовлетворительное, уточнили в БЦГБ.

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Определили в обсерватор мать зараженной коронавирусом девушки 29 лет из Бердска. Напомним, в нашем городе подтверждён пока только один случай COVID-19. Молодая женщина находится во взрослой инфекционной больнице №1 Новосибирска. Пресс-служба ЦГБ сообщила, что одного человека, который близко общался с девушкой направили в обсерватор. Судя по комментариям в социальных сетях этот человек – мама зараженной. Сама девушка пишет в соцсетях, что ее мать изредка ходила в магазин, а она оставалась дома.

— Контактный пациент с заболевшей находится в обсерваторе госпиталя «Ветеранов войн» Новосибирска, состояние его удовлетворительное, — уточнили в пресс-службе.

Также напомним, что помещения в доме, где живет зараженная коронавирусом девушка, дезинфицировали. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила заместитель руководителя штаба по противодействию коронавируса в городе Жанна Шурова. Первая зараженная вернулась из Сочи.

— Всё обработали. Специализированная организация по договору с ЦГБ. Вчера в 15-20 (15 апреля — прим. авт.), — сказала Жанна Шурова.

Чем именно продезинфицировали дом, рассказал главный врач бердского Центра гигиены и эпидемиологии Виктор Матко сегодня, 21 апреля.

— По месту жительства мероприятия по дезинфекции проводил Городской центр дезинфекции сразу после ее эвакуации. Они прибыли по заявке, провели обработку мест общего пользования и места проживания заболевшей. Чем проводится дезинфекция? Есть рекомендации на сайте Роспотребнадзора от 3-4 апреля. Например, это растворы с хлорсодержащими веществами — гипохлорит натрия, гипохлорит кальция. Любым хлорсодержащим веществом, — рассказал Виктор Матко.

При этом каждый совет дома, учитывая эпидобстановку, может обратиться в управляющую компания с просьбой обрабатывать поверхности мест общего пользования дезинфицирующими средствами. Если же в подъезде дома регистрируется случай заражения коронавирусом, то к жильцам приезжает специализированная организация, которая проводит дезинфекции профессионально. Уничтожает возможное попадание возбудителя на предметы.