100 кроватей пожертвует в больницы для борьбы с коронавирусом продюсер Максим Фадеев

— Мы сейчас готовы отправить сто кроватей и необходимую мебель в больницы, где есть в этом острый дефицит. Я никогда не афишировал, что у меня есть собственное мебельное производство, но сейчас считаю необходимым внести свой вклад в помощь борьбы с эпидемией, — сказал он Super.