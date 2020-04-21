100 кроватей пожертвует в больницы для борьбы с коронавирусом продюсер Максим Фадеев

Певец, композитор и продюсер Максим Фадеев решил внести вклад в борьбу с коронавирусом и предложил помощь московским больницам. Музыкант заявил о готовности обеспечить медучреждения необходимой мебелью.
— Мы сейчас готовы отправить сто кроватей и необходимую мебель в больницы, где есть в этом острый дефицит. Я никогда не афишировал, что у меня есть собственное мебельное производство, но сейчас считаю необходимым внести свой вклад в помощь борьбы с эпидемией, — сказал он Super.
Фадеев пояснил, что на фабрике работает 300 человек. По его словам, сотрудники могут в краткие сроки собирать необходимую больницам мебель, если им выдадут пропуска для поездок на работу.
Источник: life.ru