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Здоровье / Общество

100 кроватей пожертвует в больницы для борьбы с коронавирусом продюсер Максим Фадеев

15:39 21.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B-XK5NYiVMW/
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Фадеев пояснил, что на фабрике работает 300 человек. По его словам, сотрудники могут в краткие сроки собирать необходимую больницам мебель, если им выдадут пропуска для поездок на работу.

100 кроватей пожертвует в больницы для борьбы с коронавирусом продюсер Максим Фадеев

Максим Фадеев — не только знаменитый продюсер, но также певец и автор песен

Певец, композитор и продюсер Максим Фадеев решил внести вклад в борьбу с коронавирусом и предложил помощь московским больницам. Музыкант заявил о готовности обеспечить медучреждения необходимой мебелью.

 Мы сейчас готовы отправить сто кроватей и необходимую мебель в больницы, где есть в этом острый дефицит. Я никогда не афишировал, что у меня есть собственное мебельное производство, но сейчас считаю необходимым внести свой вклад в помощь борьбы с эпидемией, — сказал он Super.

Фадеев пояснил, что на фабрике работает 300 человек. По его словам, сотрудники могут в краткие сроки собирать необходимую больницам мебель, если им выдадут пропуска для поездок на работу.

Источник: life.ru

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