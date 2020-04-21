Россияне ищут жилье для краткосрочной аренды в своих регионах

Россияне стали чаще искать жилье для краткосрочной аренды в регионах своего основного проживания. Доля таких запросов в конце марта превысила две трети от их общего числа, говорится в исследовании «Авито Недвижимость», которое имеется в распоряжении ТАСС.

«На конец марта 67,2% пользователей искали жилье в краткосрочную аренду только в границах своего региона, а лишь 31,4% — за его пределами. В рамках этой тенденции наблюдается рост спроса к загородным домам и коттеджам. Так, в марте 38,2% пользователей из Москвы интересовались краткосрочной арендой в Московской области, а интерес к загородному жилью в Ленинградской области среди петербуржцев составил 39%», — отмечается в исследовании.

По данным «Авито Недвижимость», тренд на посуточную аренду особенно загородной недвижимости в пределах своего региона начал распространяться с середины марта не только по некоторым городам Центрального федерального округа, но и по всей стране. «Мы заметили, что арендаторы стали больше интересоваться загородными объектами ближе к месту проживания. Например, москвичи с 25 марта больше стремятся в Московскую область при том, что еще в начале месяца они интересовались Крымом и Краснодарским краем, как и в прошлом году в это время», — прокомментировал итоги исследования руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин.

Кроме того, в исследовании отмечается, что жители Москвы также интересуются краткосрочной арендой в ближайших к столице регионах: Тверской, Ярославской, Владимирской и Калужской областях, а жители Санкт-Петербурга — арендой жилья в Новгородской области. По мнению аналитиков «Авито Недвижимость», при усилении мер по самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции продолжит расти не только спрос на загородную недвижимость, но и срок ее аренды. Россияне начнут чаще снимать жилье один-два месяца.

На сегодняшний день режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

Источник: ТАСС