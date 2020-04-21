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Недвижимость / Общество

Все о льготной ипотеке под 6,5% годовых

15:34 21.04.2020 Фото: pxhere.com
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Пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. То есть даже когда программа закончится, банк не станет поднимать процент и 6,5% сохранятся до конца выплат.

Все о льготной ипотеке под 6,5% годовых

Программа субсидирования ипотеки начнет действовать с 1 мая

Президент России Владимир Путин 16 апреля анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. И уже с 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.

Кто может претендовать на льготную ипотеку

Те, кто обратится в банки за ипотечными кредитами до 1 ноября 2020 года, заявил президент. Другие требования к заемщикам он не уточнял.

Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на льготную ипотеку смогут рассчитывать те, кто берет заем в первый раз.

При этом пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. То есть даже когда программа закончится, банк не станет поднимать процент и 6,5% сохранятся до конца выплат.

Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ставкой банкам возместит государство. Власти так уже делали — в 2015–2016 годах, когда после повышения ключевой ставки ЦБ до 17% и последовавшего роста ипотечных ставок предложили льготную ипотеку под примерно 12%.

На какое жилье будет распространяться новая программа

По заявленной программе взять ипотеку под 6,5% можно будет на жилье в новостройках по цене до 8 млн рублей — в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 млн рублей — в остальных регионах. Также Минфин планирует уточнить, чтобы ограничение в 8 млн рублей распространялось также на жилье в Московской и Ленинградской областях.

Когда президент озвучивал свое предложение, он заявил, что программа будет касаться квартир комфорт-класса. Позднее опять же Марат Хуснуллин подчеркнул, что класс будет определяться исходя в первую очередь из цены объекта.

При этом отдельные кредитные организации уточняют условия выдачи льготной ипотеки. Например, в Промсвязьбанке и Альфа-банке первоначальный взнос должен быть 20% от стоимости жилья (типичное при льготных программах ограничение — прим. ТАСС), а условие про 8 млн рублей действует для недвижимости в Московской и Ленинградской областях. Кроме того, у некоторых банков 8 млн рублей и 3 млн рублей — это максимальная сумма кредита, а не цена недвижимости.

Когда программа заработает

Программа субсидирования ипотеки начнет действовать с 1 мая, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Но отдельные банки уже начали принимать заявки — до утверждения постановления правительства.

Какие документы нужны, чтобы попросить о льготной ипотеке

В условиях режима самоизоляции банки стараются облегчить клиентам подачу документов и в целом взаимодействие. Некоторые даже уже сумели реализовать полностью онлайн-сделку по покупке квартиры с использованием ипотеки.

Но список нужных документов и способ, как их подать, лучше уточнять у выбранного банка.

Каких результатов власти ждут от программы

Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения нового коронавируса. Так, по словам генерального директора компании «ПИК» Сергея Гордеева, на долю ипотечных покупателей в настоящий момент приходится больше 75% всех продаж отечественных застройщиков.

Всего, по предварительным подсчетам, на реализацию программы власти потратят 6 млрд рублей. А выдано на льготных условиях будет 250–300 тыс. ипотечных кредитов, оценили в ДОМ.РФ. Это должно создать дополнительный спрос на около 15 млн кв. метров жилья и принести в отрасль около 1 трлн рублей.

Эксперты уверены, программа сможет восстановить падающий спрос на жилье, ведь снижение ставки на один-два процентных пункта всегда вызывало временный всплеск. Они надеются, что этот всплеск равномерно распределится между регионами.

Какие еще льготные программы по ипотеке есть в России

Сейчас в стране действует несколько льготных ипотечных программ с господдержкой:

  • семейная;
  • дальневосточная;
  • сельская;
  • на строительство деревянного дома.

Источник: ТАСС

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