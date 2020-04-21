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Клип Киркорова «Романы» номинирован на приз нью-йоркского кинофестиваля INYFF

15:55 21.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov/?hl=ru
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Клип был представлен в феврале. Одну из главных ролей в нём исполнила актриса Екатерина Варнава, сыгравшая прихожанку.

Клип Киркорова Романы номинирован на приз нью йоркского кинофестиваля INYFF

Сам певец предстал в клипе в роли католического священника

Клип на песню «Романы» Филиппа Киркорова номинирован на приз в категории «Лучшее музыкальное видео» ежегодного кинофестиваля The International New York Film Festival (INYFF).

— Отличные новости из-за океана! Летим дальше. Выше. Не останавливаемся. Спасибо всей команде! — написал певец в «Инстаграме», отметив, что будет следить за ходом мероприятия, которое в 2020 году пройдёт в режиме онлайн.

Клип был представлен в феврале. Одну из главных ролей в нём исполнила актриса Екатерина Варнава, сыгравшая прихожанку. Комментируя новость, она отметила, что не знает, что делать: «кричать от счастья или плакать». Сам певец предстал в роли католического священника.

Кинофестиваль The International New York Film Festival пройдёт в июне.


Источник: life.ru

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