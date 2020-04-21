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Volkswagen влетел в Toyota на трассе Р-256 около «Колорлона» в Бердске

22:18 21.04.2020
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ДТП произошло 20 апреля в 12.00. Берегите себя, друзья! Вас ждут дома.

Volkswagen влетел в Toyota на трассе Р 256 около Колорлона в Бердске
Автомобили столкнулись 20 апреля на трассе Р-256

20 апреля в 12:00 в Бердске на трассе Р-256 в районе ул. Барнаульская, 19 водитель, управлял а/м Фольксваген Транспортер, в пути следования произвёл столкновение с а/м Тойота Королла.

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