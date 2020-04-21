Volkswagen влетел в Toyota на трассе Р-256 около «Колорлона» в Бердске

ДТП произошло 20 апреля в 12.00. Берегите себя, друзья! Вас ждут дома.

Автомобили столкнулись 20 апреля на трассе Р-256 20 апреля в 12:00 в Бердске на трассе Р-256 в районе ул. Барнаульская, 19 водитель, управлял а/м Фольксваген Транспортер, в пути следования произвёл столкновение с а/м Тойота Королла.

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