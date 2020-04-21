В рейтинге самоизоляции Новосибирск оказался на последнем месте

В рамках исследования специалисты банка изучили транзакции клиентов в магазинах, аптеках, городском транспорте, на АЗС и в других категориях офлайн-трат.

Новосибирцы оказались в числе лидеров по активному использованию личных автомобилей

Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции.

В рамках исследования специалисты банка изучили транзакции клиентов в магазинах, аптеках, городском транспорте, на АЗС и в других категориях офлайн-трат. Исходя из данных сведений, в Новосибирске в наименьшей мере соблюдается режим самоизоляции — 20 место.

Новосибирцы оказались в числе лидеров по активному использованию личных автомобилей. Затраты на АЗС уменьшились на четверть, но другие города в рейтинге значительно сильнее сократили эту строчку.

В наибольшей степени сократилось число посещений магазинов одежды — на 85%, мебельных центров — на 83%. Посещения оффлайн-ресторанов уменьшились в Новосибирске на 75%. Среди онлайн-расходов выросли траты на одежду (560%), товаров для дома (354%) и мебель (291%).

Ранее президент Владимир Путин продлил период нерабочих дней в России до 30 апреля. Во всех регионах действует режим повышенной готовности, а также меры по обеспечению самоизоляции граждан. С 15 апреля власти Москвы и Подмосковья сделали обязательным режим пропусков для передвижения на транспорте.

Согласно результатам анализа, наиболее строго соблюдают самоизоляцию жители двух столиц и Сочи. В топ-5 самых осторожных городов также вошли Казань и Уфа. Меньше всего изменяют привычным потребительским привычкам жители Новосибирска, Ярославля, Омска, Саратова и Волгограда.



Источник: РБК